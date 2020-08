Bakan Ersoy: "2021'in yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum” Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, "2021 yılının da yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız." dedi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde düzenlenen ‘Patara Yılı Konseri düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, bakan yardımcıları Nadir Alpaslan ve Özgül Özkan Yavuz, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Tuğba Vural Çokal ve Hasan Subaşı, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile davetliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Ersoy, tarihin sahnesinde olduklarını ve çağları aşan şarkıları söylediklerini dile getirdi.

Patara’nın binlerce yıllık geçmişi olan bir medeniyet mirası olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Patara, Orta Tunç ve Demir Çağı'ndan, Helen ve Roma dönemine nihayetinde Türk egemenliğine ulaşan bir serüvenin toprağıdır. Yüzyıllar öncesinin her medeniyetin mirasını gururla taşımaktadır. Doğası ise adeta tarihinin görkemiyle yarışmakta." dedi.

Bakan Ersoy, Patara bölgesinin caretta carettaların yumurtalarına ev sahipliği yaptığını, arkeolojik kazıları 12 aya çıkarma projesine dahil edilen 20 bölgeden de biri olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını Patara yılı ilan etmesinin çok ciddi bir adım olduğunu vurgulayan Ersoy, "Antik kentin her parçasını insanlığa kazandırmak için çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Aynı zamanda insanlarla Patara'yı buluşturmak, bilinirliğini artırmak, taşıdığı evrensel değerleri paylaşmak adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



“2021’in yeniden Patara yılı ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum”

2020 yılının herkesin planlarını değiştiren bir yıl olduğunu belirten Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2020 herkesin planlarını değiştirdiği bir yıl oldu. Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Önerimizi de yapacağız. Ne olursa olsun yılın bitmesi bu eşsiz varlıklara yönelik çalışmalarımızın bitmesi anlamına asla gelmiyor. Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı. Ne mutlu bize ki adlarını yıla değil, her bir güne versek bile 365 günün asla yetmeyeceği zenginlikleri barındıran topraklar üzerinde yaşıyoruz."

Bakan Ersoy konuşmasının sonunda tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

