1890 yıllık tarihi yapıya aşklarını kazıdılar, kül tablası olarak kullandılar Antalya'nın simgelerinden tarihi Üç Kapılar'a kesici aletle yapılan tahribata ziyaretçi tepkisi Antalya’nın en önemli tarihi simgelerinden 1890 yıllık Üç Kapılar’ın(Hadrianus Kapısı) kolon ve duvarlarına kesici aletle yazılan aşk yazıları ve sigara küllüğü gibi kullanılması ziyaretçilerin tepkisini çekti

Antalya’nın en önemli tarihi simgelerinden 1890 yıllık Üç Kapılar’ın (Hadrianus Kapısı) kolon ve duvarlarına kesici bir aletle aşk yazılarının yazılması, sigara küllüğü gibi kullanılması ziyaretçilerin tepkisini çekti.

Turizm kenti Antalya'da tarihi Kaleiçi’ne girişi sağlayan kapılardan biri olan 1890 yıllık Hadrianus Kapısı, M.S. 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'ya gelişi anısına yapıldı. Kente her gelen yerli ve yabancı turistin ziyaret noktaları arasında yer alan Üç Kapılar, büyük beğeni topluyor. Belirli aralıklarla her zaman kolon ve duvarlarına yazılama yapan tarihi yapıya, bu kez de kesici aletlerle kazınarak yazı yazıldı. Kolonlar üzerine, X işareti,’Aslı’,’Serkan’ 'Kıymet', 'Erkan', 'İbo' gibi isimler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazınarak yazıldı. Bir kolona ise kalp ve D ile S harflerinin kazındığı görüldü. İç duvarlarda ise kurşun kalemle ve sprey boya ile yazılama yapılması dikkat çekti. Ayrıca kapı girişindeki tarihi duvarların üzerinin de küllük gibi kullanıldığı ve midye kabuklarının bırakıldığı görüldü. Yapılan tahribata yerli turistler ise büyük tepki gösterdi. Havanın sıcak olmasına rağmen yüzlerce turistin kısa süre içinde tarihi bölgeyi ziyaret ettiği görüldü.



"Sigara bile söndürüyorlar"

Tarihi yapının karşı mahallesindeki muhtarlık yapan Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, kentin simgelerinden Üç Kapılar’daki kolonlara her yıl yazılar yazıldığını belirterek, “ Kesici alet, sprey boya, kurşun kalemlerle tarihimize yazılar yazılıyor. Bunu bir türlü engelleyemiyoruz. Şu yazı tarihimize darbe vuruyor. Bir kişi yazdığı zaman herkes yazmaya başlıyor. Tarihimiz yok olmasın, biz bunları koruyalım. Binlerce yerli ve yabancı turist burayı ziyarete geliyor. Yerdeki tarihi kalıntıların üzerinde sigara söndürülüyor, midye kabukları atılıyor. Böyle tarihe sahip çıkma olmaz.”diye konuştu.



"Kamera istedi"

Aşkın tarihe zarar vermeyle olmayacağını dile getiren Ay, “Böyle aşk olmaz, gitsin söylesin aşkını, duvara yazmayla olur mu? Karşıdaki kişinin sevgisini kazanmıyorsun ki. Tarihine ihanet ediyorsun. Yazan kişi kimse tarihi yapılara yazı yazmasınlar, korusunlar. Buraya en kötü bir güvenlik kamerası istiyoruz.”dedi.



"Böyle sevgi olmaz"

Üç Kapılar’ı fotoğraflayan Latife Soylu, "Kaleiçi’ni gezmeye, görmeye geldik. Ama burada tarihimize kapılan bu görüntü karşısında şok oldum. Saçma sapan kazılama yaparak yazı yazmışlar. Bu tarihimize yapılan büyük saygısızlık. Tarihine saygısı olmayan hiç kimseye saygısı olmaz. Bu şekilde davranarak karşıdaki kişinin sevgisi de kazanılmaz" ifadelerine yer verdi.



"Kınıyorum"

Aslı Karataş ise Kaleiçi’ni ve herkesin övgüyle bahsettiği Üç Kapılar’ı görmek için geldiklerini ifade ederek, “Ama tarihi yapının kolonuna yazılar yazmışlar. Yazı yazmışlar. Yaklaşık buranın 2 bin yıllık tarihinin var olduğunu biliyorum. Yazıları yazanı kınıyoruz.” dedi.

