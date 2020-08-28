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Türkiye Alman sporcuları bekliyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alman golfçüler ile 1’inci lig futbol takımlarını yeniden Türkiye’ye davet etti

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alman golfçüler ile 1'inci lig futbol takımlarını yeniden Türkiye'ye davet etti.

Türkiye Alman sporcuları bekliyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alman golfçüler ile 1’inci lig futbol takımlarını yeniden Türkiye’ye davet etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alman golfçüler ile 1’inci lig futbol takımlarını yeniden Türkiye’ye davet etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya’nın tanınmış siyasi isimleri ile Antalya’da bir araya geldi. Almanya’nın geçmiş dönem başbakanlarından Helmut Kohl’ün uzun yıllar müsteşarlığını yapan ve aynı zamanda Hristiyan Demokrat Partisinin önemli isimlerinden biri olan Friedhelm Ost ile Sosyal Demokrat Ekonomi Konsey Sözcüsü ve Kuzey RenVestfalya Eyaleti geçmiş dönem Ekonomi Bakanı Ernst Schwanhold ile gerçekleştirilen kahvaltılı buluşmada iki ülke ilişkilerinin canlandırılması için durum değerlendirmesi yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, her yıl TürkAlman Ekonomi Zirvesi düzenlenmesine yönelik görüş alışverişlerinde de bulunulan görüşmede, konuklarına Alman golfçüler ile 1’inci lig futbol takımlarını yeniden Türkiye’ye beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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