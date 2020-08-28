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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

İHA

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ATB Başkanı Ali Çandır kutlama mesajı yayınladı.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ATB Başkanı Ali Çandır kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Uysal: Hayatın diğer alanlarında kazanacağımız zaferler de şimdiden kutlu olsun”
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında “Gelecekte başaracağımız, hayatın diğer alanlarında kazanacağımız zaferler de şimdiden kutlu olsun” dedi.
Ulusal bayramların ‘geçmişte başardıklarımızı hatırlama, onun coşkusunu yeniden yaşama ve gelecekte başaracaklarımızı kavrama günleri’ olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi: “30 Ağustos 1922’de tarih sahnesinden tamamıyla yok edilme tehdidini atlattık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kumandasında büyük bir savaşı zaferle sonuçlandırdık. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Gelecekte başaracağımız, hayatın diğer alanlarında kazanacağımız zaferler de şimdiden kutlu olsun.”

Başkan Yücel: "Bayramımız kutlu, yarınlarımız sağlıklı olsun"
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci yıl dönümünü kutladı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletinin tüm dünyaya bağımsızlığını haykırdığını ifade ettiği mesajda şu ifadeleri kullandı: “Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsız Türkiye ideolojisi ile başlattığı milli mücadele döneminin dönüm noktası olan, Anadolu topraklarındaki düşman ilerleyişine son veren 30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci yıl dönümünü kutluyorum. Aziz milletimizin tarihinde cesaret ve övünç kaynağı olan ve bizlere bu gururu yaşatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere geçmişten günümüze bu topraklar için canını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize ise uzun ömür diliyorum. Her ne kadar bu yıl COVID19 salgını nedeniyle bir araya gelememiş, zafer coşkusunu doyasıya yaşayamamış olsak da gelecek yıllarda omuz omuza birlikberaberlik içerisinde bu coşkuyu yaşayabilmek için maskeni tak, mesafeni koru ve ellerini yıkamayı ihmal etme. Bayramımız kutlu, yarınlarımız sağlıklı olsun.”

ATB Başkanı Ali Çandır: "Türk milletinin diriliş destanıdır, bu destan hepimizin"
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Çandır, kutlama mesajında şunları kaydetti:
“Türk milleti, Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlığa olan inancını 30 Ağustos’ta kararlı biçimde ortaya koymuştur. Yurdunu işgale gelen düşmanı büyük bir zaferle bozguna uğratmıştır. 30 Ağustos Zaferi, Türk Milletinin Anadolu topraklarında var olma mücadelesinde dönüm noktasıdır. Türk milletinin diriliş destanıdır, bu destan hepimizin. Bağımsızlık Türk milletinin ruhunda var. İmkansızlıkları imkana çeviren de işte içimizdeki bağımsızlık ruhudur. Askeri ve idari dehasıyla bu ruhu harekete geçiren Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığımız Büyük Zafer, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin doğmasını sağlamıştır. Üreten ekonomi, çalışan gençlik, güçlü demokrasi, hukukun üstünlüğü Türkiye Cumhuriyeti’ni güçlendirecek, sonsuza kadar bu topraklarda kalmamızı sağlayacak temel unsunlardır. Güçlü Türkiye’nin olmazsa olmazlarıdır.
Başta Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları yeniden vatan yapan zaferin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Büyük Taarruz’un 98’inci yılını coşkuyla kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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