FETÖ/PDY şüphelisi hücre evinde yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan şüpheli Antalya’da saklandığı hücre evinde yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Muratpaşa ilçesinde bir hücre evine baskın yaptı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Isparta Yalvaç ilçesinin kadınlar sorumlusu ve Kripto Haberleşme Programı Bylock kullanıcısı olan F.G. yakalandı. F.G.'nin Isparta Yerel İlamat Masasınca “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu bildirildi.
F.G., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Antalya Cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.