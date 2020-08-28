FETÖ'nün kadın üyelerinden sorumlu imamı Antalya'da yakalandı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütün Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki kadın üyelerinden sorumlu imamı F.G., Antalya'da yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan bir kadın gözaltına alındı. Kadının, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki kadın üyelerinden sorumlu imam F.G. olduğu tespit edildi. 'ByLock' kullanıcısı da olan F.G., işlemlerinin ardından Antalya Cezaevi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-08-28 16:41:01



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