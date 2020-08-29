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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üreten eller pazarında 326 kadın ev ekonomisine katkıda bulunuyor

İHA

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin her cuma Şirinyalı Mahallesi'nde kurduğu Üreten Eller Pazarı'nda, 326 kadının evlerinde, kooperatiflerde yaptıkları çantalar, takılar, kapı süsleri, sepetler ve birbirinden lezzetli pasta ve börekler kent sakinleriyle buluşuyor, kadın emeği değerini buluyor.

Üreten eller pazarında 326 kadın ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin her cuma Şirinyalı Mahallesi’nde kurduğu Üreten Eller Pazarı’nda, 326 kadının evlerinde, kooperatiflerde yaptıkları çantalar, takılar, kapı süsleri, sepetler ve birbirinden lezzetli pasta ve börekler kent sakinleriyle buluşuyor, kadın emeği değerini buluyor.
Kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayan Üreten eller Pazarı’na aralarında Burdur’da, Antalya’nın Serik ve Korkuteli ilçelerinde kadınların kurup yönettiği kooperatiflerle birlikte 326 üreten kadın katılıyor. Kadınların yaptığı çantalar, takılar, kapı süsleri, sepetler ve birbirinden lezzetli pasta ve börekler saat 09.00’dan 20.00’ye açık olan bu pazarda satılıyor.
Şirinyalı Mahallesi kapalı pazar yerinde her cuma kurulan pazarın covid19 pandemisi nedeniyle kadın emeğinin en fazla görünür olduğu, turistik çarşıların kurulmadığı bir dönemde bir gelir imkanı verdiğini belirten kadınlar, bunun yanı sıra bir sosyalleşme mekanı olarak pazarın önemine dikkat çekti.
Pazarın en sıra dışı stantlarından birine sahip Nilgün Aka, el sanatlarına 20 yıl önce 15 yaşındaki oğlunu kaybetmesinin ardından başladığını söyledi. “Bu işleri kendimi verince kendimi farklı bir yerde gördüm” diyen Aka, zamanla kendi tasarımı süs eşyaları yapmaya başladığını anlattı. Bu tasarımlarıyla İstanbul’da düzenlenen bir yarışmada üçüncülük aldığını da belirten Aka, “Böyle bir imkan verildiği için Muratpaşa Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi oldu. Bu ürünleri ortaya çıkarmak için hep böyle bir imkan bekliyordum” diye konuştu. Aka, geçen yıllarda ürünlerini turistik eşya olarak pazarladığını ancak bu yıl pandemi nedeniyle işlerinin iyice kötüleştiğini belirtirken bu açıdan da pazarın önemli olduğunun altını çizdi.

Otlardan çanta örüyor
Doğadan topladığı otlardan sepetler, çantalar ören, takılar yapan Şevval Özdamar, uzun yıllardır tasarımla ilgilendiğini belirtti. Özdamar, “Ellerimi kullanmayı çok seviyorum. Ellerimi kullanırken alkım bana kalıyor. Bu nedenle sepetler tasarlamaya başladım” dedi. Kadın emeğinin değerini bulacağı bir pazarın Antalya’da kurulmasının çok güzel bir gelişme olduğunu belirten Özdamar, “Ayrıca bu pazarda ticari kaygıdan çok ürünlerin görülmesi beğenilmesi insanı daha çok motive ediyor” dedi.

İnternette tanıtım
Belediye Başkanı Ümit Uysal, ikinci haftasını geride bırakan Ürüten Eller Pazarı’nı gelecek aylarda internet ortamına da taşıyacaklarının şimdiden müjdesini verdi. Başkan Uysal, yakın bir zamanda açılacak belediyenin internet televizyonu üzerinden ürünlerin tanıtımını yapacaklarını belirten Başkan Uysal, “İlerleyen süreçte, bu ürünlerin tüketiciye ulaşması için kanal oluşturacak birtakım uygulamalar planlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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