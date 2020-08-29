Oğlundan 1 aydır haber alamayan annenin gözyaşları dinmiyor 8 yıldır sürekli evden kaçıp bulunan 17 yaşındaki gençten 1 aydır haber alınamıyor Oğlu sebepsiz yere defalarca kez evden kaçan anne: "Ne çocukluğunu yaşayabildi, ne gençliğini yaşayacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğlundan 1 aydır haber alamayan annenin gözyaşları dinmiyor 8 yıldır sürekli evden kaçıp bulunan 17 yaşındaki gençten 1 aydır haber alınamıyor Oğlu sebepsiz yere defalarca kez evden kaçan anne: "Ne çocukluğunu yaşayabildi, ne gençliğini yaşayacak"

İHA

Antalya'da yaşayan gözü yaşlı aile, 9 yaşından bu yana yüzlerce kez sebepsizce evden kaçan 17 yaşındaki çocuklarından 1 aydır haber alamıyor. Kötü alışkanlığı olmayan evladının arkasından gözyaşlarına boğulan anne Saniye Altuntaş, oğlunun sokaklardan kurtarılarak, tedavi edilmesini istedi.

Oğlundan 1 aydır haber alamayan annenin gözyaşları dinmiyor 8 yıldır sürekli evden kaçıp bulunan 17 yaşındaki gençten 1 aydır haber alınamıyor Oğlu sebepsiz yere defalarca kez evden kaçan anne: "Ne çocukluğunu yaşayabildi, ne gençliğini yaşayacak"

Antalya’da yaşayan gözü yaşlı aile, 9 yaşından bu yana yüzlerce kez sebepsizce evden kaçan 17 yaşındaki çocuklarından 1 aydır haber alamıyor. Kötü alışkanlığı olmayan evladının arkasından gözyaşlarına boğulan anne Saniye Altuntaş, oğlunun sokaklardan kurtarılarak, tedavi edilmesini istedi.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan Serhat, Saniye Altuntaş çiftinin 4 çocuklarından en büyüğü 17 yaşındaki Yakup Altuntaş’tan bir aydır haber alınamıyor. Hiçbir hastalığı ve rahatsızlığı olmayan Altuntaş, 9 yaşından bu yana sebepsiz yere sürekli evden kaçmaya başladı. Herhangi bir kötü alışkanlığı da bulunmayan 17 yaşındaki genci ailesi bugüne kadar yüzlerce kez kaçtığı yerden bulup eve getirdi. Evde iki gün kalıp sadece bilgisayar başında vakit geçiren Altuntaş,daha sonra ailesine hiçbir şey söylemeden çıkıp gidiyor. Aile evden kaçmaları önlemek için çocuklarını bugüne kadar onlarca doktor ve hastaneye götürdü ama bir sonuç alamadı. Normal bir insandan farksız olan Altuntaş, bir ay önce babasının arkadaşına verilmek üzere götürdüğü malzemeleri teslim etti ve bir daha kendinden haber alınamadı. Bugüne kadar polise bir çok kaz kayıp başvurusu yapılan Yakup Altıntaş’ın, ailesi hayatından endişe ediyor. İlk kez bu kadar uzun süredir çocuklarından haber alamayan gözü yaşlı aile, evlatlarının bulunmasını istedi.

“Bir amaç için kaçmıyor”
Yakup’un 9 yaşından bu yana sürekli olarak evden kaçtığını anlatan baba Serhat Altuntaş, oğlunun derslerle ilgilenmediğini ve okulda yalnız dolaştığını söyledi. Altuntaş, “Şimdiye kadar yüzlerce kez evden kaçtı. Bulup getiriyoruz tekrar kaçıyor. Hani bir amacı da yoktu. Amaç gütmek için kaçmıyor. Boş boş geziyor” dedi.

“Bakırköy’e de götürdük”
Yakup’u çeşitli doktorlara götürdüklerini söyleyen Altuntaş, “Pedagog, psikolog, psikiyatr, Bakırköy hastanesine de götürdük. Bursa’da da çeşitli hastanelere ve doktorlara da götürdük. Ama bir fayda göremedik. Herhangi bir rahatsızlığı yok. Hatta bazı doktorlar bize, ‘bu çocuğu neden getirdiniz? Gayet sağlıklı’ dedi. İlaç veriyorlar ama ben Yakup’a ilacı veremiyorum, çünkü o kaçıyor. Odaya da kilitlemiştim, pencereyi kırıp kaçtı. En son 1 ay önce kaçtı. Bir görev vermiştik kendisine onu yapıp gelecekti, ama kaçtı. Bir daha da görmedik. Hayatından endişe ediyoruz. Sokaklarda kalmasını istemiyoruz” diye konuştu.

“Hiç kaçmamış gibi de sakindir”
4 çocuk babası Serhat Altuntaş, en büyük oğlu Yakup’un bulunarak, tedavi edilmesini istediğini kaydetti. Altuntaş, “Dışarıdan görseniz gayet yakışıklı, herhangi bir şeyi yok. Evde yaşamanız lazım. Hiç kaçmamış gibi de sakindir, öyle hareket eder. Oturur sizinle sohbet eder, yemeğini yer. Oğlumun bulunup tedavi edilmesini istiyorum. Bildiğim yolları denedim. Çaresizim. Çareli elin yetişmesini istiyorum” sözlerine ekledi.
Oğluyla mutlu bir aile gibi yaşayamadıklarını ve çocuklarına hasret kaldıklarını dile getiren Serhat Altuntaş, “ Kim istemez oğluyla beraber vakit geçirmek. Ama bir araya gelemiyoruz ki. Normal bir aile olamadı hep kaçtı. İnşallah bir tedavisi bulunur ve oğlumla daha çok vakit geçiririm.” dedi.

“Annenin göz yaşları dinmiyor”
Oğlunu en son 29 Temmuz’da gördüğünü anlatan anne Saniye Altuntaş ise gözyaşları içerisinde, “Normal bir çocuk gibi yaşamasını istiyorum. Tedavisi varsa yapılmasını istiyorum. Ne çocukluğunu yaşayabildi, ne gençliğini yaşayacak. Ben düzelmesini istiyorum, oğlumu istiyorum. Varsa bir çaresi bize yardım etsinler. Sürekli doktora götürdüm, ‘varsa bir çare yapın’ dedim. İlacın da bir faydasını görmedim. Bir yere bağlayamıyoruz. Pencerelerden, camlardan kaçıyor. Hayatı sokaklarda mahvolmasın."diye konuştu.

"Ne olur yardım edin"
Oğlunu evdeyken bile özlediğini dile getiren anne Altuntaş, " Çok özledim. Evlat özlenmez mi? Okula gitmesini istiyorum. Biz mahvolduk yıllarca. Eve geldiğinde sakin oluyor, 1,2 gün dinleniyor ve sonra yine gidiyor. Ne söylüyorsak fayda etmiyor. ‘Niye böyle yapıyorsun?’ diye sorduğumda, ‘bilmiyorum’ diyor. Normal çocuk gibi hayatının olmasını istiyorum. Ne olur yardım edin, bir geleceği olsun, oğlum sokaklarda kalmasın.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da bin 126 polisle huzur ve güven uygulaması 6 bin kişi sorgulandı aranan 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da bin 126 polisle huzur ve güven ...
İngiliz Büyükelçi Chilcott: Demre ve Kaş harika yerler
YEREL HABERLER İngiliz Büyükelçi Chilcott: Demre ve Kaş harika ...
Motosiklet kazası 23 yaşındaki genci hayattan kopardı
YEREL HABERLER Motosiklet kazası 23 yaşındaki genci hayattan kopardı
Motosiklet üzerinde akrobatik hareketlere 3 bin lira ceza
YEREL HABERLER Motosiklet üzerinde akrobatik hareketlere 3 bin lira ...
Üreten eller pazarında 326 kadın ev ekonomisine katkıda bulunuyor
YEREL HABERLER Üreten eller pazarında 326 kadın ev ekonomisine ...
Manavgat'ta sahte Amerikan Doları ele geçirildi
YEREL HABERLER Manavgat'ta sahte Amerikan Doları ele geçirildi
Atalarından kalma 'Gardıç' bıçağı üretimi yapıyorlar
YEREL HABERLER Atalarından kalma 'Gardıç' bıçağı üretimi yapıyorlar
İşitme cihazları bozulan Mert: Sizin gibi duymayı çok istiyorum
YEREL HABERLER İşitme cihazları bozulan Mert: Sizin gibi duymayı çok ...
Kemer'de ağaçlar kış mevsimine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kemer'de ağaçlar kış mevsimine hazırlanıyor
Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız
YEREL HABERLER Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız
FETÖ'nün kadın üyelerinden sorumlu imamı Antalya'da yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün kadın üyelerinden sorumlu imamı Antalya'da ...
ALTİD Başkanı Burhan Sili: “Tesislerde doluluk oranı artı” Antalya’da uygulanan korona virüs önlemleri turistlerden tam not aldı Antalya turizminde hareketlilik
YEREL HABERLER ALTİD Başkanı Burhan Sili: “Tesislerde doluluk oranı ...
Antalya’da sıcak hava uyarısını duyan sahile koştu
YEREL HABERLER Antalya’da sıcak hava uyarısını duyan sahile koştu
FETÖ/PDY şüphelisi hücre evinde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ/PDY şüphelisi hücre evinde yakalandı
3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında yol trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER 3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında yol trafiğe ...
Odada mahsur kalan 80 yaşındaki engelliyi, polis ve itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Odada mahsur kalan 80 yaşındaki engelliyi, polis ve ...
Dünyaca ünlü sahil ve koylarda havadan koronavirüs denetimi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahil ve koylarda havadan koronavirüs ...
Yaşlı kadın dairesini otizmliler derneğine bağışladı
YEREL HABERLER Yaşlı kadın dairesini otizmliler derneğine bağışladı
Tamer Tuna: "Sıkışık bir maç trafiği olacak" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Transferde sabırlıyız, savunmada oyuncu sayısında eksiğimiz var"
YEREL HABERLER Tamer Tuna: "Sıkışık bir maç trafiği ...
Düşen model uçak yangın çıkarttı
YEREL HABERLER Düşen model uçak yangın çıkarttı
Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
YEREL HABERLER Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
Başkan Bahar'dan gençlere 'Bilime yönelin' çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Bahar'dan gençlere 'Bilime yönelin' çağrısı
Konyaaltı Türk bayraklarıyla donatıldı
YEREL HABERLER Konyaaltı Türk bayraklarıyla donatıldı
Bakan Ersoy, Alman golfçüler ve futbol takımlarını Türkiye'ye davet etti
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Alman golfçüler ve futbol takımlarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X