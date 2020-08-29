Motosiklet kazası 23 yaşındaki genci hayattan kopardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet kazası 23 yaşındaki genci hayattan kopardı

İHA

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Motosiklet kazası 23 yaşındaki genci hayattan kopardı

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Kumluca Finike karayolu Sahilkent Mahallesi Anadolu Otel kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 AGA 400 plakalı Tarık Evren'in (23) kullandığı motosiklet, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araca arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 acili aradı. Kazada ağır yaralanan Tarık Evren, kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Finike Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Evren hayatını kaybetti. Tarık Evren’in Finike ilçe merkezindeki yeğenin düğününe gittiği, düğün sonrası Sahilkent’teki evlerine döndüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da bin 126 polisle huzur ve güven uygulaması 6 bin kişi sorgulandı aranan 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da bin 126 polisle huzur ve güven ...
İngiliz Büyükelçi Chilcott: Demre ve Kaş harika yerler
YEREL HABERLER İngiliz Büyükelçi Chilcott: Demre ve Kaş harika ...
Motosiklet üzerinde akrobatik hareketlere 3 bin lira ceza
YEREL HABERLER Motosiklet üzerinde akrobatik hareketlere 3 bin lira ...
Oğlundan 1 aydır haber alamayan annenin gözyaşları dinmiyor 8 yıldır sürekli evden kaçıp bulunan 17 yaşındaki gençten 1 aydır haber alınamıyor Oğlu sebepsiz yere defalarca kez evden kaçan anne: "Ne çocukluğunu yaşayabildi, ne gençliğini yaşayacak"
YEREL HABERLER Oğlundan 1 aydır haber alamayan annenin gözyaşları ...
Üreten eller pazarında 326 kadın ev ekonomisine katkıda bulunuyor
YEREL HABERLER Üreten eller pazarında 326 kadın ev ekonomisine ...
Manavgat'ta sahte Amerikan Doları ele geçirildi
YEREL HABERLER Manavgat'ta sahte Amerikan Doları ele geçirildi
Atalarından kalma 'Gardıç' bıçağı üretimi yapıyorlar
YEREL HABERLER Atalarından kalma 'Gardıç' bıçağı üretimi yapıyorlar
İşitme cihazları bozulan Mert: Sizin gibi duymayı çok istiyorum
YEREL HABERLER İşitme cihazları bozulan Mert: Sizin gibi duymayı çok ...
Kemer'de ağaçlar kış mevsimine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kemer'de ağaçlar kış mevsimine hazırlanıyor
Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız
YEREL HABERLER Tamer Tuna: Transferde acele etmiyoruz, sabırlıyız
FETÖ'nün kadın üyelerinden sorumlu imamı Antalya'da yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün kadın üyelerinden sorumlu imamı Antalya'da ...
ALTİD Başkanı Burhan Sili: “Tesislerde doluluk oranı artı” Antalya’da uygulanan korona virüs önlemleri turistlerden tam not aldı Antalya turizminde hareketlilik
YEREL HABERLER ALTİD Başkanı Burhan Sili: “Tesislerde doluluk oranı ...
Antalya’da sıcak hava uyarısını duyan sahile koştu
YEREL HABERLER Antalya’da sıcak hava uyarısını duyan sahile koştu
FETÖ/PDY şüphelisi hücre evinde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ/PDY şüphelisi hücre evinde yakalandı
3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında yol trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER 3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında yol trafiğe ...
Odada mahsur kalan 80 yaşındaki engelliyi, polis ve itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Odada mahsur kalan 80 yaşındaki engelliyi, polis ve ...
Dünyaca ünlü sahil ve koylarda havadan koronavirüs denetimi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahil ve koylarda havadan koronavirüs ...
Yaşlı kadın dairesini otizmliler derneğine bağışladı
YEREL HABERLER Yaşlı kadın dairesini otizmliler derneğine bağışladı
Tamer Tuna: "Sıkışık bir maç trafiği olacak" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Transferde sabırlıyız, savunmada oyuncu sayısında eksiğimiz var"
YEREL HABERLER Tamer Tuna: "Sıkışık bir maç trafiği ...
Düşen model uçak yangın çıkarttı
YEREL HABERLER Düşen model uçak yangın çıkarttı
Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
YEREL HABERLER Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
Başkan Bahar'dan gençlere 'Bilime yönelin' çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Bahar'dan gençlere 'Bilime yönelin' çağrısı
Konyaaltı Türk bayraklarıyla donatıldı
YEREL HABERLER Konyaaltı Türk bayraklarıyla donatıldı
Bakan Ersoy, Alman golfçüler ve futbol takımlarını Türkiye'ye davet etti
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Alman golfçüler ve futbol takımlarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X