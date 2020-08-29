Antalya'da bin 126 polisle huzur ve güven uygulaması 6 bin kişi sorgulandı aranan 9 kişi yakalandı

Antalya kent genelinde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020/10)” gerçekleştirildi.

Uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Bölge Trafik, İnsansız Hava Araçları, Çevik Kuvvet ve Deniz Limanı Şubeleri ve Büroları başta olmak üzere diğer birimlerden de personel takviyesi ile toplam bin 126 personel, 222 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 4 dedektör polis köpeği katıldı.

Şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulamasında 6 bin 85 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 9 kişi yakalandı, 8 kişiye adliidari işlem yapılarak 784 TL. para cezası uygulandı. bin 437 araçın kontrol edildiği uygulamada 110 araca 91 bin 191 TL idari para ezası uygulanırken 2 araç trafikten men edildi. 175 işyeri ve 5 metruk bina kontrol edilirken denetimler sonucunda 1 adet av tüfeği 8 adet mermi ele geçirildi.

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