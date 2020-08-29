Caretta Likya, Rodos Adası'na gitti



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nce (DEKAMER) toplam 8 deniz kaplumbağasını kapsayan ve 6'sı denize salınan caretta carettalardan alınan sinyallere göre Likya adlı carette, Rodos Adası'na gitti. Patara, Belkıs, Belek, Kadriye ve Uğurlu ise Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında dolaşıyor.

Türkiye'nin Akdeniz kıyıları, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan ve nesli tehlike altındaki türler arasındaki deniz kaplumbağası caretta caretta ve chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağasının, en önemli yuvalama kumsallarını oluşturuyor. Deniz kaplumbağalarını korumak ve yaşam döngülerini bilimsel olarak takip etmek amacıyla merkezi Dalyanİztuzu Plajı´nda bulunan DEKAMER öncülüğünde bu yıl Akdeniz´in en kapsamlı projesi başlatıldı.

BİR CİHAZ 5 BİN DOLAR

Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tanesi 5 bin dolara uydu takip cihazlarını sağladığı 6 caretta denize salınırken, 2 kaplumbağa da önümüzdeki hafta denize salınacak ve toplam 8 caretta uydu takip cihazıyla izlenecek. Bu kapsamda Patara, İztuzu, Kadriye'den 6 caretta denize salındı. 2 caretta ise önümüzdeki hafta Mersin'de denize salınacak.

İSİM ANNESİ EMİNE ERDOĞAN

Patara sahilinden geçen hafta denize salınan carettalara Patara, Likya ve Belkıs isimleri verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Belkıs' ismini verdiği carettanın isim annesi oldu. Kadriye sahilinden salınan carettalara ise 'Belek' ve 'Kadriye' isimleri verildi. İztuzu Plajı'ndan salınan kaplumbağaya ise 'Uğurlu' adı verildi. Mersin'den salınacak iki kaplumbağanın ismi ise henüz belli değil.

'BELKIS' KALKAN AÇIKLARINDA

Bakanlık destekli denize salınan 6 carettadan alınan son sinyallere göre, haritada mor renkle gösterilen Likya yaklaşık 200 kilometre yol yaptı. Fethiye Cennet koyuna yaklaştıktan sonra Rodos Adası'na yöneldi. Emine Erdoğan'ın isim annesi Belkıs (kırmızı), Patara-Kalkan arasında dolaşıyor. Patara (yeşil) ise Kalkan plajından kıyıyı takip ederek Kaputaş Plajı'na yaklaştı. Uğurlu İztuzu açıklarında, Kadriye ve Belek ise, Belek sahili açıklarında dolaşıyorlar.

DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, tedavileri tamamlandıktan sonra denize yeni salınan carettaların kıyılarımıza yakın dolaştıklarını belirterek, "Yeni bırakılan kaplumbağaların da sıcaklıkların düşmesiyle göç yollarına doğru ilerlemesini bekliyoruz" dedi.

Hem caretta hem de yeşil deniz kaplumbağası erkek ve genç bireylerinin göç edip etmedikleri konusunda henüz kesin bilgi olmadığını belirten Prof. Dr. Yakup Kaska, "Bu projede caretta ve yeşil deniz kaplumbağası erkek ve genç bireylerinin göç edip, etmedikleri de ortaya çıkarılmış olacak ve hep birlikte izleyip göreceğiz" diye konuştu.

KORONAVİRÜS KAPLUMBAĞALARA YARADI

Genel olarak özellikle turizm ve deniz kaplumbağalarının birlikte gerçekleştiği kumsallarda şemsiye ve şezlongların kaldırılması ve mesafe konulması yönünde bugüne kadar sorun yaşanan bölgeler olduğuna da işaret eden Prof. Dr. Kaska, "Ancak bu yıl koronanın etkisiyle bu kurallara daha iyi uyulduğu için yuva sayısı ve yavru çıkışları bütün kumsallarda arttı. Bu yıl korona deniz kaplumbağalarına yaradı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-08-29 12:28:57



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