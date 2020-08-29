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Yangın söndürme helikopteri pilotu: Her kurtardığımız ağaç ve canlı memleketimiz için bir katkı 

DHA

Yangın söndürme helikopteri pilotu: Her kurtardığımız ağaç ve canlı memleketimiz için bir katkı 


Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde görev yapan yangın söndürme helikopteri pilotu Halil Emrah Ayvazoğlu (36), "Vatan için bir şeyler yapmak bizleri gururlandırıyor, onurlandırıyor. Her kurtardığımız bir ağaç ve bir canlı memleketimiz için bir katkı olarak düşünüyorum. Onun için canla başla mücadele ediyoruz. Önce vatan diyerek çalışıyoruz" dedi.
Özel bir firmaya ait yangın söndürme helikopterinde Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan sorumlu pilot Halil Emrah Ayvazoğlu, bu sezon eski kaymakam olan dedesinin daha önce görev yaptığı ve anneannesiyle tanışıp evlendiği Kumluca'ya görevlendirildi. Yaklaşık 6 yıldır helikopter uçuran pilot Halil Emrah Ayvazoğlu, 5 kişilik Ukraynalı teknik ekip ve 1 de ormancının görev aldığı helikopterle bölgedeki yangınlara müdahale ediyor.
'BURADA ÇALIŞMAK BENİ MUTLU EDİYOR'
İlk görevine dedesi Kaymakam Halil Çıvgın'ın memleketi Aydın Kuyucak'ta başladığını şimdi de dedesinin ilk görev yeri olan ve anneannesinin memleketi olan Kumluca'da görev yaptığını belirten Halil Emrah Ayvazoğlu, "Şu anda burada çalışmak beni mutlu ediyor. İlk görevime kaymakam dedemin memleketi Aydın Kuyucak'ta başladım. 2 yıl orada çalıştım. Şimdi de yine kaymakamlık yaptığı Kumluca'da görev yapıyorum. Onun ruhunu şad etmek hem de ailemi mutlu etmek beni de ayrıca mutlu ediyor" dedi. 
'BAZEN GÜNLERCE UÇMAMIZ GEREKİYOR'  
Yaklaşık 6 yıldır bu işle uğraştığını söyleyen Halil Emrah Ayvazoğlu, "Vatan için bir şeyler yapmak bizleri gururlandırıyor, onurlandırıyor. Her kurtardığımız bir ağaç ve bir canlı memleketimiz için bir katkı olarak düşünüyorum. Onun için canla başla mücadele ediyoruz. Yaptığımız işi bir mücadele gibi görüyorum. Yer ekipleri, hava ekipleri koordineli bir şekilde yangına müdahale ediyoruz. Bazen günlerce uçmamız gerekiyor. En son Adana yangınından geldik. 3 gün Adana yangınında kaldık. Başka bölgelerdeki yangınlara başka bölgelerdeki helikopter filosu da katılabiliyor. İzmir'de 18 helikopter, 2 uçak, Adana'da 20 helikopter, 2 uçak olarak çalıştık" diye konuştu.
'ÖNCE VATAN DİYEREK ÇALIŞIYORUZ'
Yangına havadan müdahale ederken bazen tehlikeli olmasına rağmen yakından su attıklarını anlatan Ayvazoğlu, "Halkımız orman yangınıyla mücadele eden işçilerimize destek veriyor. Tabii bazı badireler atlatabiliyoruz. Arızalar oluşabiliyor. Tehlike arz ettiğini bilsek de yakından su atmamız gerekiyor. Önce vatan diyerek çalışıyoruz" dedi.
'5 KİŞİYİ ALEVLERİN ARASINDAN KURTARDIK'
Yaptığı işte unutamadığı anlar yaşadığını kaydeden Halil Emrah Ayvazoğlu, "İlk unutmadığım anım. Sektörde yeni işe başladığım zaman yine Adana'da pilot arkadaşımızla eğitim alıyordum. Pilot arkadaşım izine çıktı. Ben AlanyaAnamur büyük yangınında başladım. Allah razı olsun Mersin Orman Bölge Müdürümüz havadayken, canla başla mücadele ettiğimiz için merkez komutayı bana vermişti. Çok büyük bir yangındı. Yangının içinde kalan 5 işçiyi alevlerin arasından kurtardık. Benim için unutulmaz bir anıydı" diye konuştu.
'KUMLUCA'DA ADINI TAŞIYAN CADDE VAR'
Kumluca'da görev yapmanın kendisini mutlu ettiğini de anlatan Halil Emrah Ayvazoğlu, şöyle devam etti:
"Anneannem buralı. Anneanne tarafı. Dedem buraya geldiğinde anneannemle tanışıyor. Onunla evleniyor. Burada kaymakamlık yaptığı süre içinde ilk Finike yolunu imece usulü halkla beraber açan Kumluca kaymakamı olarak bilinir. Ayrıca buraya ilk okulu açan kişidir. Halil Çıvgın Caddesi olarak Kumluca'da adını taşıyan cadde var. Bu ayrıca bir mutluluk oluyor benim için."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2020-08-29 12:42:49

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