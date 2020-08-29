Antalya’da 30 Ağustos coşkusu devam ediyor Vatandaşlar mobil konser ve su gösterisine ilgi gösterdi

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle Antalya merkez ve ilçelerde sürüyor. Kepez, Kaş ve Demre’de düzenlenen mobil konserlerle vatandaşlar bayram kutlamasına ortak oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 5 gün sürecek konserlerine devam ediyor.

Mobil Etkinlik Otobüslerinden biri de Kepez’de konser verdi. Kepez’deki etkinlikte yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu’na halk büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet bandosu üstü açık mobil etkinlik otobüsü ile mahalle mahalle dolaşarak verdiği konserle Antalyalılara coşku yaşattı.

Mobil konser Düden Şelalesi, Sütçüler TOKİ, Kepez Kent Meydanı, Sakarya Bulvarı, Emek Mahallesi, Özdilek AVM önü, Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi ve Yeşilyurt Muhsin Yazıcıoğlu Parkı güzergahında vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların bayram coşkusuna ortak olması için Türk bayrağı dağıttı. Evlerinin balkonlarından coşkuya ortak olan vatandaşlar, şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.



Kaş ve Demre’de konserler

Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası da 30 Ağustos kutlama etkinlikleri kapsamında mobil etkinlik otobüsü ile Kaş ve Demre’de vatandaşlarla buluştu. Konser sırasında vatandaşlar, orkestranın seslendirdiği marş ve şarkılara eşlik ederek eğlenceli zaman geçirdi. Kaş merkezinde limanda konser veren bandonun çaldığı marşlara ve şarkılara Türk bayraklarıyla eşlik eden vatandaşlar alkışlarıyla beğenilerini gösterdi.

Demre’de ise Kömürlük Sahilinde başlayan bando konseri Noel Baba Caddesi’nden devam edip Noel Baba Kent Meydanı’nda sona erdi.



Su gösterisine ilgi yoğun oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı gösteri havuzunda marşlar ve Atatürk görselleri eşliğinde yapılan su gösterisine de ilgi yoğun oldu. Her yaştan vatandaş ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydederek, bu anları ölümsüzleştirdi.

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