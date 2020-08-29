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Düğünden evine dönerken, motosiklet kazasında öldü

DHA

Düğünden evine dönerken, motosiklet kazasında öldü


Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde, katıldığı düğünden evine dönen Tarık Evren'in (23) motosikleti, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Evren, kurtarılamadı.
FinikeKumluca Karayolu Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi Anadolu Otel Kavşağı'nda dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gelişti: Kavşaktan dönen Y.B.'nin (21) kullandığı 07 AHK 101 plakalı otomobil, Tarık Evren'in kullandığı 07 AGA 400 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada Tarık Evren ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen Tarık Evren, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Y.B. gözaltına alındı. 
Tarık Evren'in katıldığı bir düğünden evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kaza sırasında Evren'in başında kask olup olmadığı ise öğrenilemedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Suat SÖĞÜT
2020-08-29 13:50:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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