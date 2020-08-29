Antalyaspor, turnuvaya 8 eksikle gidiyor

Antalyaspor, 31 Ağustos'ta İstanbul'da başlayacak turnuvaya 8 futbolcusundan eksik olarak katılacak.
Yeni sezon hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde devam eden Antalyaspor, 31 Ağustos'ta İstanbul’da başlayacak turnuvanın son çalışmasını Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde saat 15.00’te tamamlayacak. Kırmızıbeyazlılar turnuvada, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek. Antalyaspor kafilesi saat 18.00’da İstanbul’a hareket edecek.
Kırmızıbeyazlıların İstanbul'da katılacağı turnuvaya sakatlıkları devam eden Podolski, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ile Drole katılamayacak. Kadroda ayrıca, A Milli Takım'a davet edilen Nazım Sangare, Ümit Milli Takım aday kadrosundaki Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik ile Rusya Milli Takımı'na giden Fedor Kudryashov da yer alamayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.