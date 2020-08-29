Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece; sahiller doldu (2)



ALANYA'DA PLAJLARA AKIN

Akdeniz Bölgesi'nde çöl sıcaklarının etkisi yaşanırken Alanya'da da termometreler 35 dereceyi gösterdi. Nem oranı yüzde 70 olarak ölçülen Alanya'da sıcaktan bunalan turistler, plajlara akın etti. Kleopatra ve Damlataş plajlarını dolduranlar, denizde yüzerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar ise kumda oynayarak, keyifli vakit geçirdi.

'ALANYA'YA KORKMADAN GELEBİLİRSİNİZ'

Türkiye'ye daha önce de 4 kez tatile geldiğini belirten Rus Angela Soboleva (25), "Alanya'yı çok seviyorum. Koronavirüsle ilgili tüm tedbirler var. Korkmadan gelebilirsiniz. Ben bugün geldim" dedi.

'BU SENE 1 AĞUSTOS'U DÖRT GÖZLE BEKLEDİM'

Kışları Moskova'da yaşayan yaz dönemini ise İstanbul ve Alanya'da geçiren Mehmet Kalaycık (63) da "1 Ağustos'u dört gözle bekledim. Türkiye'ye tatil yapmaya gelmek isteyen Rusların da yüzde 90'ının bu istekte olduğunu çok iyi biliyorum. Ama bir ara Rusya'da antipropaganda gibi bir şey oluşturuldu. 'Türkiye'de koronavirüs önlemleri hiç yeterli değil, hiç tedbirler alınmıyor' şeklinde bir şeyler vardı. Rusya'da maske takanların oranı yüzde 40-50'dir. Burada ise yüzde 80-90 olarak görüyorum. Tabii ki plajlarda, kafelerde bu olamaz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIĞINI SÖYLÜYORLAR'

Türkiye'de tatil yapan Rus vatandaşlarının, uygulamalardan çok memnun olduğunu belirten Kalaycık, "Çalışanlarımızdan biri Soçi'ye tatile gitti. Türkiye'ye tatile gelenler de var. Türkiye'de gerekli önlemlerin alındığını söylüyorlar" diye konuştu.

Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU-Engin ANAK

2020-08-29 17:01:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.