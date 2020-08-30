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Alanya semalarında Türk bayrağı açılarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İHA

Alanya semalarında Türk bayrağı açılarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Sosyal Hizmetler Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamak ve otizmli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları yamaç paraşütleriyle Türk bayrağı gösterisi kentin semalarında renkli görüntüler oluşturdu.
Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi ile Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamak ve otizmli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Deniz seviyesinden 700 metre yükseklikteki Yassı Tepe'den yamaç paraşütü pilotuyla birlikte Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz ve otizmli çocukları anneleri kendilerini boşluğa bıraktı. Dakikalarca havada süzülen pilot eşliğindeki kişiler, Kleopatra Plajı açıklarında Türk bayrağı açarak gökyüzünde gösteri yaptı. Paraşütleriyle sahile iniş yapan kişiler, Türk bayrağıyla karşılandı.

Çelik: “30 Ağustos Zafer Bayramımızı bu şekilde kutlayarak geçirelim istedik”
Alanya’da etkinlik hakkında konuşan Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik , “Alanya Sosyal Hizmet Merkezi, Akdeniz Otizm Spor Derneği’ndeki otizmli annelerimizle birlikte güzel bir etkinlik yapmaya hazırlanıyor. İlk önce çocukları aileleriyle birlikte denize girecekler. Daha sonra paraşütle yamaç paraşütü yaparak otizmli çocuklarımızın anneleri farkındalık oluşturacakları bir gün geçireceğiz. Bugün otizmin farkına varılması ve yine 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98’inci yılını bu şekilde kutlayarak geçirelim istedik. Buradan bize destek veren belediye başkanımıza ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Burada çok güzel bir otizm farkındalığı oluşturacağız”
Farkındalık için yamaç paraşütü yapan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz, Bugün burada çok güzel bir otizm farkındalığı oluşturacaklarını söyledi. Baz, “ Taarruzun 98’inci yıldönümünde Türk bayraklarımızı gökyüzünde dalgalandırarak hayatında hiç uçağa binmemiş otizmli çocuk ailelerimizle, annelerimizle birlikte yamaç paraşütü yapacağız. Hem otizm farkındalığı hem de 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız” diye konuştu.

“Biz bugün inşallah gökyüzünden tüm dünyaya sesleneceğiz”
Bu etkinliği farkındalık oluşturmak ve seslerini duyurmak istedikleri aktaran Otizmli Cihan Köseoğlu’nun annesi Nahide Köseoğlu, şunları söyledi: “Biz devletimizden destek istiyoruz. Bizim çocuklarımız adını çok kaygımız var. Ben ölürsem çocuğum ne olacak kaygısı. Bunun için devletimizden destek istiyoruz. Bugün hem 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hem otizme farkındalık nedeniyle burada bulunuyoruz. Sağ olsun Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi’nin müdürünün bize sağladığı bu imkandan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz”.
Otizmli 14 yaşındaki Berkant Topal da etkinlikte çok eğlendiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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