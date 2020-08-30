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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Orman Çiftliği’nin yapımı başladı

İHA

Kepez Belediyesi, Kirişçiler'de 200 dönüm alan üzerine kuracağı Antalya Orman Çiftliği'nin yapımını başlattı. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çiftlikte tarımsal ve hayvansal ürünler üreteceklerini belirterek, aynı zamanda çiftlikte üretim yapmak isteyen vatandaşlara da destek olacaklarını söyledi.

Antalya Orman Çiftliği’nin yapımı başladı

Kepez Belediyesi, Kirişçiler'de 200 dönüm alan üzerine kuracağı Antalya Orman Çiftliği’nin yapımını başlattı. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çiftlikte tarımsal ve hayvansal ürünler üreteceklerini belirterek, aynı zamanda çiftlikte üretim yapmak isteyen vatandaşlara da destek olacaklarını söyledi.
Kirişçiler bölgesinde 200 dönümlük araziye içerisinde ekim alanlarının, mandıranın, ziraat meslek lisesinin, meyve bahçelerinin, tarımsal ve hayvansal üretimin, köy sosyal yaşamının ve eğitim bahçelerinin olacağı Antalya Orman Çiftliği kuruluyor. İş makineleriyle, makilerin ve kayaların bulunduğu arazide, zemin iyileştirme çalışması yapılıyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, projenin heyecanlı olduğunu belirterek, “Son yıllarda tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Belki bu farkındalığı zirveye çıkaran en önemli şey, pandemi günlerinin özel koşulları oldu. Tarım çok önemli. Bütün dünyada tarımın önemi gün geçtikçe artıyor. İşte biz de orman çiftliği projesiyle tarımsal üretimi, verimli topraklarının bulunduğu Antalya'da en güzel şekilde yapalım ve geleceğe taşıyalım istiyoruz. Antalya Orman Çiftliği’ni, bugün tarımla uğraşan çiftçilerimizin çocuklarına, daha sonraki nesillere çok daha iyi şartlarda, dünya ile yarışan standartlarda tarım yapma imkanı sunmak ve çiftçiliğe farklı bir kapı aralamak amacıyla kuruyoruz” dedi.
“Kepez’de doğal ürünler üretilecek”
200 dönüm arazinin içerisinde çok değişik ünitelerin olacağını anlatan Tütüncü, “Belediye olarak çiftlikte tarımsal ve hayvansal ürünler üreteceğiz. Çiftliğimizde üretim yapmak isteyen vatandaşlarımız olursa kendilerine yardımcı olacağız. Tarımsal üretim yapan, ya da buna niyetlenen hanımefendiler, bizden üretim için yer talebi ettiklerinde kendilerine bu orman çiftliğini bir adres olarak göstereceğiz. Çiftliğin 20 bin metrekare alanına, ziraat mektebi mantığı ile güzel bir meslek lisesi kazandıracağız. O lise de Tarım Meslek Lisesi olacak. Dolayısıyla gelecek kuşaklar tarımı profesyonel şartlarda, daha ustaca ve yeni teknolojileri kullanarak, dünya ile yarışır halde yapacaklar. Antalya Orman Çiftliği’nde çalışmalara çoktan başladık. Ekim ayında yani tohumun toprakla buluşacağı vakte yetişecek şekilde çiftlikte hazırlıklarımız devam ediyor. Antalya Orman Çiftliği, Türkiye'ye örnek bir sosyal proje olacak” ifadelerini kullandı.
“Antalya’nın köy ve tarım hayatı bu çiftlikte”
Antalya’nın tarım ve köy hayatının çiftlikte yaşatılacağına dikkat çeken Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:
“200 dönümlük araziyi, zeytin, narenciye bahçelerine, Antalya'nın hububatından, susamına, pamuğundan küçük ve büyükbaş hayvancılığına, et ve süt üretimine kadar birçok tarımsal üretimin ele alınacağı bir orman çiftliği haline getiriyoruz. Antalya'nın geleneksel köy mimarisinin yaşatılacağı çiftliğimizde, pamuk, zeytin, narenciye, turfanda, üzüm, hububat, susam üretimi yapacağız. Çiftliğimizde tropikal meyve bahçeleri, çiçek seraları, botanik park da olacak. Çiftliğimiz de kümes, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yapacağız. Yumurta, süt, peynir, tereyağı üreteceğiz. Çiftliğimizi, Yörük Kültür Bahçeleri, köy sosyal yaşamını resmeden köy bakkalı, köy kahvesi, köy evi, köy pazar gibi ünitelerle yaşayan bir kültür parkı haline de getireceğiz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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