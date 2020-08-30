Demre'de hemşire ve öğretmende koronavirüs tespit edildi



Ahmet ACAR/ DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde bir hemşire ve bir öğretmende koronavirüs tespit edildi. Hemşire ve öğretmen karantinaya alınırken, kendileriyle temas ettiği belirlenenler ise evlerinde izole edildi.

Demre'ye bağlı bir mahalleye Ankara'dan tatile gelen hemşirenin, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hemşire karantinaya alınırken, kaldığı evde ve temas kurduğu diğer 2 evde yaşayanların da evde izole olması kararlaştırıldı.

Öte yandan ilçe merkezindeki bir okulda görev yapan öğretmenin, yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı. Öğretmen tedaviye alınırken, okulda görev yapan diğer öğretmenlerin 14 gün süreyle evlerinde izole edilmesi kararlaştırıldı.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçemizde Covid-19 vakaları tespit edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Sosyal mesafe, maske, hijyen hayat kurtarır. Tehlike kapımıza dayandı. Tedbir almazsak bugünleri çok arayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-08-30 11:31:47



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