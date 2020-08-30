Eğitim Bir-Sen Başkanı Miran: "Mazerete bağlı yer değişikliği anayasal haktır"

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Eğitim

BirSen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, mazerete bağlı yer değişikliği talepleri karşılanmayan ve kontenjan nedeniyle yer değişikliği talepleri karşılıksız kalan öğretmenlerin ililçe emrine alınması gerektiğini belirtti. Miran, “Mazerete dayalı yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğretmenlerimiz lütuf değil hakları olanı istiyor. Aile bütünlüğünün sağlanması ve sağlık durumuna bağlı yer değişikliği talebi, istek değil anayasal bir haktır” diye konuştu.

Mazeret atamalarında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin aile bütünlüğünün korunması, sağlık mazeretlerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Miran, “İlilçe emri talebini karşılıksız kalması belirsizliğe yol açıyor, belirsizlik öğretmenleri yoruyor, eğitimöğretimin kalitesine olumsuz etki ediyor. Bakanlık, ililçe emri talebinin arkasındaki haklı gerekçeyi biliyor, bu yüzden talebi görmezden gelmemeli, çözümsüzlüğü çözüm olarak görmemeli; mağduriyet oluşmaması için mazerete bağlı yer değişikliği taleplerini karşılamalı. Aile bütünlüğü sağlanamayan, sağlık mazereti giderilemeyen öğretmenlerimizin moral ve motivasyonu göz ardı edilmemelidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.