Aileler, paraşütle atlayarak otizme dikkat eçkti 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aileler, paraşütle atlayarak otizme dikkat eçkti 

DHA

Aileler, paraşütle atlayarak otizme dikkat eçkti 


Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte otizmli çocukların aileleri pilot eşliğinde yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, havada Türk bayrağı açarak, otizme dikkati çekti.
Türkiye genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birçok etkinlik yapılırken, Antalya'nın Alanya ilçesinde de Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ile birlikte hem otizme farkındalık yaratmak hem de Zafer Bayramı'nı kutlamak için farklı bir etkinliğe imza atıldı. Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz ve otizmli çocukların anneleri yamaç paraşütü yaparak gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Otizmli çocukların seslerini gökyüzünden duyurmak isteyen otizmli çocukların anneleri, farkındalık yaratmak için daha birçok etkinliğe imza atacaklarını söyledi. 
FARKINDALIK YARATMAK İÇİN 
Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, "İlk önce çocuklar aileleriyle birlikte denize girecek. Daha sonra paraşütle yamaç paraşütü yaparak otizmli çocuklarımızın annelerinin farkındalık yaratacakları bir gün geçireceğiz. Bugün otizmin farkına varılması ve yine 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 98'inci yılını bu şekilde kutlayarak geçirelim istedik. Buradan bize destek veren belediye başkanımıza ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.  
TÜRK BAYRAKLARI DALGALANDI
Farkındalık için yamaç paraşütü yapan bir diğer kişi de Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz oldu. Baz, atlayış öncesi konuşurken, "Bugün burada çok güzel bir otizm farkındalığı yaratacağız. Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümünde Türk bayraklarımızı gökyüzünde dalgalandırarak hayatında hiç uçağa binmemiş otizmli çocuk ailelerimizle, annelerimizle birlikte yamaç paraşütü yapacağız. Hem otizm farkındalığı hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutlayacağız" diye konuştu.
'TÜM DÜNYAYA GÖKYÜZÜNDEN SESLENİYORUZ'
Otizmli Cihan Köseoğlu'nun annesi Nahide Köseoğlu, bu etkinliği farkındalık yaratmak ve seslerini duyurmak istedikleri için yaptıklarını söylerken, şunları söyledi:
"Biz devletimizden destek istiyoruz. Bizim çocuklarımız adına çok kaygımız var. Ben ölürsem çocuğum ne olacak kaygısı. Bunun için devletimizden destek istiyoruz. Bugün hem 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hem otizme farkındalık nedeniyle burada bulunuyoruz. Sağ olsun Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi'nin müdürünün bize sağladığı bu imkandan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz bugün yukarıdan tüm dünyaya sesimizi duyurmaya çalışacağız. Biz yeryüzünde çok seslendik, çığlık attık ama maalesef sesimiz duyulmadı. Sonrasında deniz altına dalış yaptık maalesef yine sesimizi duyuramadık. Biz bugün inşallah gökyüzünden tüm dünyaya sesleneceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımız duyar. Kendisini de çok seviyorum."
Otizmli 14 yaşındaki Berkant Topal da etkinlikte çok eğlendiğini ve mutlu olduğunu söyledi. 
DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU-Engin ANAK
2020-08-30 11:43:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demre'de hemşire ve öğretmende koronavirüs tespit edildi
YEREL HABERLER Demre'de hemşire ve öğretmende koronavirüs tespit ...
30 Ağustos Zaferi Alanya’da törenle kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zaferi Alanya’da törenle kutlandı
Eğitim Bir-Sen Başkanı Miran: "Mazerete bağlı yer değişikliği anayasal haktır"
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Başkanı Miran: "Mazerete bağlı yer ...
Gün doğumunda 'Zafer Bayramı' coşkusu
YEREL HABERLER Gün doğumunda 'Zafer Bayramı' coşkusu
Antalya'da korona virüs gölgesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması Tören alanına girenlerin tek tek ateşi ölçüldü
YEREL HABERLER Antalya'da korona virüs gölgesinde 30 Ağustos Zafer ...
Antalya Orman Çiftliği’nin yapımı başladı
YEREL HABERLER Antalya Orman Çiftliği’nin yapımı başladı
Büklüdere Park'ı çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Büklüdere Park'ı çalışmalarında sona gelindi
MURGEM’le üniversiteli oldular
YEREL HABERLER MURGEM’le üniversiteli oldular
Alanya semalarında Türk bayrağı açılarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Alanya semalarında Türk bayrağı açılarak 30 Ağustos ...
Baba-kız 28 yıldır birlikte sahneye çıkıyor
YEREL HABERLER Baba-kız 28 yıldır birlikte sahneye çıkıyor
Antalya'da 65 bin turiste koronavirüs testi
YEREL HABERLER Antalya'da 65 bin turiste koronavirüs testi
Doğa kendini yeniledi, yavru balık sayısı 2 kat arttı
YEREL HABERLER Doğa kendini yeniledi, yavru balık sayısı 2 kat arttı
Zamanında müdahale ormanı kurtardı Kent merkezindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle 3 dönümlük alanda sınırlı kaldı
YEREL HABERLER Zamanında müdahale ormanı kurtardı Kent merkezindeki ...
Berna ile babasının üniversite kazanma sevinci
YEREL HABERLER Berna ile babasının üniversite kazanma sevinci
Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece; sahiller doldu (2)
YEREL HABERLER Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece; sahiller ...
Husumetlisini karnından bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Husumetlisini karnından bıçaklayarak öldürdü
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı Gözlerini kapatıp birbirlerine sarılan baba ve kız, sınav sonucunda Antalya Akdeniz Üniversitesini görünce büyük mutluluk yaşadı Sosyal medyada milyonların izlediği videoya üniversiteden de, “Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu” yanıtı geldi
YEREL HABERLER YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının ...
8 yılda birçok kez evden kaçan Yakup'tan, 30 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 8 yılda birçok kez evden kaçan Yakup'tan, 30 gündür ...
Bıçaklı kavgada yaralandı, hastanede öldü
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada yaralandı, hastanede öldü
Düğünden evine dönerken, motosiklet kazasında öldü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Düğünden evine dönerken, motosiklet kazasında öldü / ...
Antalya, Isparta ve Burdur’da 316 avcı denetlendi 2 avcıya bin 600 lira para cezası uygulandı Angut kuşunu usulsüz avladığı gerekçesiyle bin 280 lira tazminat talep edildi
YEREL HABERLER Antalya, Isparta ve Burdur’da 316 avcı denetlendi 2 ...
Otel deposundaki sahte içkiye jandarma baskını
YEREL HABERLER Otel deposundaki sahte içkiye jandarma baskını
Jandarmadan Hint keneviri hasatı yapmaya hazırlanan 2 kişiye suçüstü
YEREL HABERLER Jandarmadan Hint keneviri hasatı yapmaya hazırlanan 2 ...
Otel deposunda, 1 ton 153 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Otel deposunda, 1 ton 153 litre sahte içki ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X