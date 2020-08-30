Antalya'da 30 Ağustos kutlandı, alternatif törende sosyal mesafe unutuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 30 Ağustos kutlandı, alternatif törende sosyal mesafe unutuldu

DHA

Antalya'da 30 Ağustos kutlandı, alternatif törende sosyal mesafe unutuldu


Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, çelenk sunma töreniyle kutlandı. Resmi kutlamalarda sosyal mesafe ve maske kuralları uygulanırken, resmi program dışında tutulan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının alternatif çelenk sunumu sırasında ise sosyal mesafe unutuldu. 
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi, turizm kenti Antalya'da da coşkuyla kutlandı. Bu yıl, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler altında gerçekleştirilen törende birçok ilk yaşandı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet Meydanı önünde toplanan kalabalık, çelenk bırakma ve anma törenine katılmak için uzun süre bekledi. Demir bariyerlerle meydanın etrafı yaya giriş ve çıkışına kapatılırken, iki farklı arama noktası oluşturuldu. Ağızlarında maske ve ellerinde eldivenle bekleyen görevli polis memurları, kadınları ve erkekleri ayrı ayrı noktalardan tek tek arayarak içeri aldı. İkinci arama noktasında ise vatandaşların ateşi ölçüldü.
MASKELİ VE SOSYAL MESAFELİ BANDO TAKIMINA ALKIŞ
Meydana alınan vatandaşlar, bando takımının geçişi sırasında alkışlarla eşlik etti. Bando takımı ise bu yıl ilk defa ağzında maske ve fiziki mesafe kuralına uygun marş seslendirdi. Çalgıları kullananlar, marş icrası sırasında, maskesini yarıya kadar indirirken, icranın bitiminin ardından maskesini yeniden taktı. Tören birliğinin de hem sosyal mesafe hem de maske kuralına uyduğu dikkati çekti. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 3'üncü Piyade ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, hastanede koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'i vekaleten Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hacıarifoğlu, Akdeniz Ünviversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Rafet Zeybek, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ve ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meydandaki Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk bırakıldı. Antalya Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri, anıta konulup, saygı duruşunda bulunulduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.
ALTERNATİF ÇELENK SUNMADA SOSYAL MESAFE UNUTULDU
Törenin sona ermesiyle birlikte resmi törende çelenk sunamayan, alanda bulunan siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk sundu. Önceki yıllarda birçok kez tartışmaların yaşandığı alternatif çelenk sunmada, bu yıl sosyal mesafe unutuldu. Maske kuralını uygulayan kalabalık, çelenk sunma sırasında sosyal mesafe kuralını unutunca, tören alanındaki bazı vatandaşlar duruma tepki gösterip, alandan ayrıldı.
 DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2020-08-30 12:24:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aileler, paraşütle atlayarak otizme dikkat eçkti 
YEREL HABERLER Aileler, paraşütle atlayarak otizme dikkat eçkti 
Demre'de hemşire ve öğretmende koronavirüs tespit edildi
YEREL HABERLER Demre'de hemşire ve öğretmende koronavirüs tespit ...
30 Ağustos Zaferi Alanya’da törenle kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zaferi Alanya’da törenle kutlandı
Eğitim Bir-Sen Başkanı Miran: "Mazerete bağlı yer değişikliği anayasal haktır"
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Başkanı Miran: "Mazerete bağlı yer ...
Gün doğumunda 'Zafer Bayramı' coşkusu
YEREL HABERLER Gün doğumunda 'Zafer Bayramı' coşkusu
Antalya'da korona virüs gölgesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması Tören alanına girenlerin tek tek ateşi ölçüldü
YEREL HABERLER Antalya'da korona virüs gölgesinde 30 Ağustos Zafer ...
Antalya Orman Çiftliği’nin yapımı başladı
YEREL HABERLER Antalya Orman Çiftliği’nin yapımı başladı
Büklüdere Park'ı çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Büklüdere Park'ı çalışmalarında sona gelindi
MURGEM’le üniversiteli oldular
YEREL HABERLER MURGEM’le üniversiteli oldular
Alanya semalarında Türk bayrağı açılarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Alanya semalarında Türk bayrağı açılarak 30 Ağustos ...
Baba-kız 28 yıldır birlikte sahneye çıkıyor
YEREL HABERLER Baba-kız 28 yıldır birlikte sahneye çıkıyor
Antalya'da 65 bin turiste koronavirüs testi
YEREL HABERLER Antalya'da 65 bin turiste koronavirüs testi
Doğa kendini yeniledi, yavru balık sayısı 2 kat arttı
YEREL HABERLER Doğa kendini yeniledi, yavru balık sayısı 2 kat arttı
Zamanında müdahale ormanı kurtardı Kent merkezindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle 3 dönümlük alanda sınırlı kaldı
YEREL HABERLER Zamanında müdahale ormanı kurtardı Kent merkezindeki ...
Berna ile babasının üniversite kazanma sevinci
YEREL HABERLER Berna ile babasının üniversite kazanma sevinci
Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece; sahiller doldu (2)
YEREL HABERLER Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece; sahiller ...
Husumetlisini karnından bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Husumetlisini karnından bıçaklayarak öldürdü
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı Gözlerini kapatıp birbirlerine sarılan baba ve kız, sınav sonucunda Antalya Akdeniz Üniversitesini görünce büyük mutluluk yaşadı Sosyal medyada milyonların izlediği videoya üniversiteden de, “Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu” yanıtı geldi
YEREL HABERLER YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının ...
8 yılda birçok kez evden kaçan Yakup'tan, 30 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 8 yılda birçok kez evden kaçan Yakup'tan, 30 gündür ...
Bıçaklı kavgada yaralandı, hastanede öldü
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada yaralandı, hastanede öldü
Düğünden evine dönerken, motosiklet kazasında öldü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Düğünden evine dönerken, motosiklet kazasında öldü / ...
Antalya, Isparta ve Burdur’da 316 avcı denetlendi 2 avcıya bin 600 lira para cezası uygulandı Angut kuşunu usulsüz avladığı gerekçesiyle bin 280 lira tazminat talep edildi
YEREL HABERLER Antalya, Isparta ve Burdur’da 316 avcı denetlendi 2 ...
Otel deposundaki sahte içkiye jandarma baskını
YEREL HABERLER Otel deposundaki sahte içkiye jandarma baskını
Jandarmadan Hint keneviri hasatı yapmaya hazırlanan 2 kişiye suçüstü
YEREL HABERLER Jandarmadan Hint keneviri hasatı yapmaya hazırlanan 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X