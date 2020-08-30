Denizde bayrak açıp, 30 Ağustos'u kutladılar

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde bir grup kadın, denizde Türk bayrağı açarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Finike'deki Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bir grup kadın, plajda buluştu. Denize giren kadınlar, hem bayrak hem de Atatürk portresinin bulunduğu bayraklı posteri açtı. Finikeli kadınlar, 30 Ağustos'u yaklaşık yarım saat denizde kalarak, kutladı. Kadınlar, daha sonra etkinliği İzmir Marşı'nı okuyarak, tamamladı.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Finike Suat SÖĞÜT

2020-08-30 13:30:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.