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Kepez’in ‘getir sat’ ve ‘indirimli alışveriş çarşıları’ açıldı

İHA

Kepez Belediyesi'nin hanımlara yönelik 'Haydi Hanımlar Getir Sat ve esnafa yönelik 'İndirimli Alış Veriş Günleri'nin açılışı gerçekleşti. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, "Esnafın yüzü gülerse, toplumun yüzü güler. O yüzden esnafımıza hareket sağlayacak, onların kazançlarına bereket getirecek, her türlü adımı bundan sonraki süreçte de atmanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Kepez’in ‘getir sat’ ve ‘indirimli alışveriş çarşıları’ açıldı

Kepez Belediyesi’nin hanımlara yönelik ‘Haydi Hanımlar Getir Sat ve esnafa yönelik ‘İndirimli Alış Veriş Günleri’nin açılışı gerçekleşti. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, “Esnafın yüzü gülerse, toplumun yüzü güler. O yüzden esnafımıza hareket sağlayacak, onların kazançlarına bereket getirecek, her türlü adımı bundan sonraki süreçte de atmanın gayreti içerisinde olacağız.” dedi.

Kepez Belediyesi’nin hanımlara yönelik ‘Haydi Hanımlar Getir Sat ve esnafa yönelik ‘İndirimli Alış Veriş Günleri’nin resmi açılışı yapıldı. Kepez Kent Meydanı’ndaki açılışa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve vatandaşlar katıldı. Açılış sırasında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98 yıldönümünü kutladı. Tütüncü, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onun kahraman askerlerini, Cumhuriyetimizi bugünlere taşıyan Türk büyüklerini, 1000 yıldan beri üzerinde yaşadığımız coğrafyaya bize vatan kılan bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükran'la yad ediyorum. Hepsinin mekanları cennet olsun, makamları ali olsun, ruhları şad olsun.”dedi.

İndirimli Alışveriş Günleri’nin esnafa, hemşerilere ve Kepezlilere çok iyi gelecek bir etkinlik olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Burada her hafta sonları farklı esnaflarımızın bir araya gelerek, indirimli alışveriş günleri kapsamında hemşerilerimize güzel bir ortam sunacakları hoş bir esnaf çarşısını başlatmış oluyoruz. Sadece çarşı değil, burada kurulan sahne de etkinlikler olacak, adeta Kepez Kent Meydanı her hafta sonu bir festival coşkusu ile farklı bir sevinçle burada hemşerilerimize, ziyaretçilerimize ev sahipliği yapacak.” diye konuştu.

“Antalya’nın cazibe merkezi”
“Her şeyden evvel biz bu şehrin esnafını çok önemsedik, önemsiyoruz ve önemseyeceğiz” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Burada satış yapan her bir kardeşimiz bu güzel şehrin esnafıdır. Onların dükkanlarında yapmış oldukları alışverişe ilave bir alışveriş imkanını da bu vesileyle birliğimizle, esnaf odalarımızla hep beraber, birlik ruhu ile burada bambaşka bir seviyeye eriştirmiş olacağız. Burası zaman içerisinde hemşehrilerimiz içinde cazibe merkezi haline gelecek. Bunu da birlikte başaracağız. Geçtiğimiz hafta ayakkabıcı, çantacı esnafımız buradaydı. Bu hafta kitap, kırtasiye esnafımız burada. Ondan sonraki haftalarda da yine Esnaf Odaları Birliği ile birlikte planlayacağımız çerçevede her hafta sonu özel bir esnaf grubumuza yönelik burada etkinlik gerçekleştireceğiz. Biz burada bu hayali gerçekleştirdikçe, Kepez İndirimli Alışveriş Günleri, bütün Antalya'nın dikkatle takip edeceği çok önemli bir nokta olacak.” ifadelerini kullandı.

“Belediyelere örnek uygulama”
Başkan Tütüncü, “Pandeminin ilk günleri, Nisan Mayıs ve Haziran aylarında 3 ay boyunca Kepez Belediyemiz esnafından, kiracısı olan esnafından bir kuruş bile kira almamayı başardı ve bunu Türkiye'ye, bütün belediyelere örnek olarak gösterdi. Belediye meclisi arkadaşlarıma bu kararı verdikleri için gönülden teşekkür ediyorum. Esnafımız hangi durumlarda bize ihtiyaç duyuyorlarsa, onların emrine amade olmaya devam edeceğiz. Biz bir şeye inanıyoruz. Esnaf toplumun temelidir. Esnaf mutlu olursa, esnaf dükkanında para kazanırsa, esnafın yüzü gülerse toplum mutlu olur. Toplumun yüzü güler. O yüzden esnafımıza hareket sağlayacak, onların kazançlarına bereket getirecek, her türlü adımı bundan sonraki süreçte de en güzel biçimde atmanın gayreti içerisinde olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”dedi.

“Kadın emeği ekonomik değere dönüşüyor “
Kepez Kent Meydanı’nda düzenlenen ikinci etkinliğinde bu şehrin hanımefendileri adına düzenlenen ‘Haydi Hanımlar Getir Sat Çarşısı’ olduğunu belirten Tütüncü, “Bu Antalya’da önemli bir ihtiyaca cevap veren bir çalışma olacak. Ben buna yürekten gönülden inanıyorum. Bir tarafta kendi ürünlerini bizzat pazara çıkarmayı arayan buna dönük bir fırsat bekleyen hanımefendiler vardı, diğer taraftan da o hanımefendilerin pazar çıkaracakları ürünlerle buluşmak isteyen hemşehrilerimiz vardı. Hanımefendilerin ekonomilerine ve aile bütçelerine katkı sağlayan küçük, ama anlamlı bir katkı olacak. Ev ekonomisine katkı sunmak isteyen tüm hanımefendilere kalbimizin ve gönlümüzün açık olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Kadın emeğinin ekonomik bir değere dönüşmesiyle ilgili belediyemiz dikkatle ve özenle meslek programları geliştiriyor. Onlardan birisi de bu çarşı olmuştur.” diye konuştu.

“Kepez’in kalbine, Kepez Kent Meydanı”
30 Ağustos 2019 akşamı açılan Kepez Kent Meydanı’nın önemli etkinliklerin merkezi haline geldiğine de değinen Tütüncü, “Meydanlarındaki etkinliklerle şehirler şehirdir. Sosyal hareketlilik, dünyadaki bütün şehirlerin kalbi diyebileceğimiz meydanlarında atar. İşte biz, nüfusu 600 bini çok geçmiş, bu güzel şehrimize, Kepezimize dört başı mahmur güzel bir meydan kazandıralım istedik. Onun yeri de burası olmasıydı. Burası okullarıyla, spor tesisleriyle, ibadethaneleri ve yaşam alanlarıyla, coğrafi özelliğiyle, yani Gündoğdu, Yenimahalle civarı Kepez’in tamda merkezi. İşte bu meydan buraya yakışırdı. 60 dönümlük bu alan üzerinde mülkiyet sorunlarıyla yıllar yılı bir gülistana dönmeyi bekledi. Azmettik, gayret ettik, yılmadan çalıştık. Bu kent meydanını Antalya'ya önemli bir değer olarak kazandırdık.”dedi.

“Hafta sonlarında doya doya alışveriş”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu iki çarşının başlangıçta cumartesi günleri kurulmasını planladıklarını, ancak gelen talepler doğrultusunda her iki çarşının da hem cumartesi, hem de pazar günleri saat 23.00’a kadar açık olacağını da müjdeledi.

“Meydan yoksa, şehirleşme tamamlanmamıştır”
Açılışa katılan AESOB Başkanı Adlıhan Dere de, konuşmasına esnaf dostu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür ederek başladı. Dere, 2004 yılında belediye meclis üyesi olduğunu ve Kepez Kent Meydanı alanı için dönemin belediye başkanı ile çok uğraştıklarını, mülkiyet sorunu ve içinde çok sayıda hissedarın bulunduğu bu alanının sorununu çözemediklerini söyledi. Dere, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye de buradaki sorunun çözülemeyeceğini ve kendilerinin konuyla ilgili çok uğraştıklarını bildirdiklerini de ifade etti. “Bir ilçenin, bir kentin meydanı yoksa şehirleşme tamamlanmamış demektir” diyerek sözlerine devam eden Dere, “Başkanım burada bu imkanı nasıl sağladı. Burayı meydan yaparak sağladı. Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar içinde başkanım bize bir fırsat verdi. Çarşıda kapıdan içeri girdiğinizde yüzde 15, yüzde 30 indirim diyor. Niye indirim diyor? Hem kendi kazanacak, hem de ekonomik sıkıntı çeken vatandaşımıza, tüketicimize imkan sağlayacak. Bu imkanı da sağlayan Kepez Belediye Başkanımız” ifadelerini kullandı.
Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak da, açılış konuşmasında kırtasiye esnafının pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntılara değinerek, bu süreçte esnafa büyük destekler veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti.
Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile her iki çarşının açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Başkan Tütüncü, yanındaki heyetle beraber çarşıları gezdi, esnafla sohbet etti. Haydi Hanımlar Getir Sat Günlerine 20, İndirimli Alışveriş Günlerine 48 kitap ve kırtasiye esnafı katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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