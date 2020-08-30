Antalyalı dalgıçlar su altında dev bayrak açtı



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da faaliyet gösteren bir dalış okulunun kursiyerleri ve dalış eğitmenleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle St. Didier batığına dalış yapıp, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya'da Sualtı Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar ve öğrencileri dalış yaptı. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı açıklarındaki Fransız batığı St. Didier'e dalış yapan dalgıçlar, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Bayrağın ve posterin büyüklüğü ise su altında da göz doldurdu. Tarihi batığın ön kısmında su altı kameralarına poz veren dalgıçlar, bayramı su altında kutlamanın ayrıcalığını yaşadı.

İsa Alemdar, kursiyerleriyle birlikte zafer coşkusuna su altında eşlik ettiklerini söyledi. Alemdar, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bizler de her Türk vatandaşı gibi kutladık. Bizim kutlama alanımız ise su altıydı. Orada Türk bayrağımızı ve Atatürk'ümüzün posterini açarak fotoğraflamak mutluluk vericiydi" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-08-30 18:52:32



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