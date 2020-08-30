Antalya´da konvoylu, konserli 30 Ağustos coşkusu



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA´da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslenmiş klasik araçlar, motosikletler ve off-road araçlarından oluşan konvoy eşliğinde mobil konser düzenlendi. Üstü açık otobüste konser veren bando ve orkestrayı görenler ilgiyle izledi.

Antalya´da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası konser verdi. Orkestra, belediyenin Mobil Etkinlik Otobüsü üzerindeki yerini alırken, onlara Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılmış klasik araçlar, motosikletler ve off-road araçları eşlik etti. Cam Piramit´ten hareket eden konvoyu görenler evlerinin camları ve balkonlardan ilgiyle izlerken, kentin tarihi ve turistik mekanlarından geçilirken ise turistler meraklı gözlerle konvoyu izledi. Ellerine telefonlarını alan turistler, konvoyun geçişini anbean kaydetti. Çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek vererek zafer coşkusunu yaşadı.

Motosikletiyle Zafer Bayramı etkinliklerine katılan Selçuk Güleç, hobi grupları olarak her bayram kortejlere katılarak destek verdiklerini söyledi. Motosikletlerini Türk bayrağıyla donattıklarını aktaran Güleç, "Motosiklet, klasik arabalar ve off-road araçlarıyla konvoya eşlik edeceğiz. Mümkün olduğunca arkadaşlarla mesafemizi koruyacağız. Durduğumuz noktalarda maske ve sosyal mesafeyi koruyarak elimizden geldiğince bu önlemleri yerine getireceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-08-30 20:07:04



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