Vitamin deposu Frenk yemişi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vitamin deposu Frenk yemişi

DHA

Vitamin deposu Frenk yemişi


İbrahim LALELİEmrah GÜL/ANTALYA, (DHA)ANTALYA başta olmak üzere Mersin ve Adana gibi sıcak iklime sahip illerde yetişen Frenk yemişi, bir diğer adıyla 'dikenli incir', buz dolu tezgahlar içerisinde taneyle satılıyor. Küçüğü 2, büyüğü 3 TL'den alıcı bulan Frenk yemişi, vitamin çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.
Son zamanlarda dikkat çeken ürünlere bir yenisi eklendi. 'Dikenli incir', 'Hint inciri', 'Frenk inciri', 'Mısır inciri', 'babutsa', 'Kilis inciri', 'pabuç inciri', 'kaynanadili', 'kürek yemişi' gibi farklı yöresel isimlerle anılan 'dikenli incir' şifa kaynağı olarak lanse ediliyor. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığa, yorgunluğa, kolesterolü düşürmeye, cilt ve saç bakımına faydalı etkileri olduğu iddia edilen meyvenin C vitamini deposu olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği de uzmanlar tarafından belirtiliyor.
'SAĞLIK AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR MEYVE'
Oldukça lezzetli ve vitamin değeri yüksek olan Frenk yemişinin faydalarını Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hülya Kamarlı Altun anlattı. Altun, Frenk yemişinin Antalya ve çevresinde yetiştiğini belirterek, Türkiye'de gıda sanayisinde kullanımı ve tüketimin oldukça az olduğunu gördüklerini söyledi. Altun, "Sağlık açısından birçok yararlı etkilere sahip. İçindeki su oranı çok yüksek. Yapısında C vitamini, B1-B2 ve A vitaminleri bulunuyor. Aynı zamanda mineral olarak kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir ve fosfor da yapısında oldukça zengin. Türkiye genelinde çok bilinmeyen bir meyve. Biraz da dikenli olduğu için toplaması ve soyması zahmetli olmasından dolayı göz ardı ediliyor. Ama sağlık açısından oldukça önemli bir meyve. C vitamini oldukça yüksek. İçindeki bileşenler nedeniyle yüksek antioksidan özelliğe sahip. Bu özelliğiyle de enfeksiyonlara ve bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklığımızı güçlü tutmak için önemli bir meyve" dedi.
`FRENK YEMİŞLERİ DALLARINDA ÇÜRÜYOR´
Yüksek vitamin ve mineralleriyle bağışıklık sistemini güçlendiren Frenk yemişinin tüketiminin az olmasından dolayı meyveler dallarında çürüyor. Antalya'nın çevresindeki birçok köy ve ilçede yol kenarlarında yetişen, herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadan büyüyen Frenk yemişinin yararını bilenler ise evlerinin bahçesine bitkiyi ekerek meyvelerinin olgunlaşmasını bekliyor. 
BAHÇESİNDEKİ YEMİŞLERİ TOPLAYIP ÇEVRESİNE DAĞITIYOR
Türkiye'de Frenk yemişinin henüz tam olarak bilinmediğini anlatan Karaöz köyü sakini çiftçi Erol Öztürk, meyvenin özelliklerini anlattı. Meyvenin tamamen doğal ve organik büyüdüğünü söyleyen Öztürk, "Bu meyvenin büyümesi için ne bir gübreye ne de başka bir şeye ihtiyaç vardır. Tamamen doğanın içinde tek başına büyüyen bir meyve. Bu meyvenin önemini bilseler meyveler dallarında çürümez. Yeterince değerlendirilmiyor ve tüketilmiyor. Dikenli olması insanları korkutuyor olabilir. Fakat özel aparatlarla toplanıyor ve soğutulduğunda muhteşem bir lezzet oluyor" diye konuştu.
KENDİ BAHÇESİNDEN TOPLADIĞI FRENK YEMİŞLERİNİ SATIYOR
Antalya'da 17 yıldır Frenk yemişi sattığını söyleyen İsa Kenanoğlu, kendi bahçesini oluşturduğunu söyledi. Kaliteli Frenk yemişleri yetiştirdiğini ifade eden Kenanoğlu, "Frenk yemişi çok özel meyve. Soğuk tüketiliyor, eziyetli bir meyvedir ama yemesi çok keyiflidir. Orta boyları 2 TL, büyük boyları 3 TL'den satıyorum. Buz içinde muhafaza ediyorum. Sıcak yaz günlerinde insanın içini rahatlatan bir serinliğe sahip. Soğuk olarak yenmesi lezzetine lezzet katıyor" dedi.
Frenk yemişini çok sevdiğini anlatan Yağmur Yüksel, "Antalya'da rahatlıkla bulabileceğiniz bir meyve. Denk geldikçe yiyorum. Çok güzel, ferahlatıcı bir tadı var" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİEmrah GÜL
2020-08-31 09:25:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4 metrekarelik, tek koltuklu berber dükkanına bir ömür sığdırdı
YEREL HABERLER 4 metrekarelik, tek koltuklu berber dükkanına bir ...
Bahçesindeki 3 uçakla havalimanını andıran lise, helikopter için gün sayıyor
YEREL HABERLER Bahçesindeki 3 uçakla havalimanını andıran lise, ...
Antalya'da karada, denizde ve havada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Antalya'da karada, denizde ve havada 30 Ağustos Zafer ...
Dünyaca ünlü sahilde su perdesine zafer coşkusu yansıtıldı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde su perdesine zafer coşkusu ...
Antalya'da 30 Ağustos zafer yürüyüşü
YEREL HABERLER Antalya'da 30 Ağustos zafer yürüyüşü
Antalya´da konvoylu, konserli 30 Ağustos coşkusu
YEREL HABERLER Antalya´da konvoylu, konserli 30 Ağustos coşkusu
Otomobile sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Otomobile sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Antalyalı dalgıçlar su altında dev bayrak açtı
YEREL HABERLER Antalyalı dalgıçlar su altında dev bayrak açtı
Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji Yüzlerce motosiklet ve klasik otomobil, 30 Ağustos Zafer Bayramı için kortej düzenledi
YEREL HABERLER Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji Yüzlerce ...
Meis Adası önünde anlamlı Zafer Bayramı kutlaması Onlarca tekne daire çizip, siren çalarak kutlama yaptı
YEREL HABERLER Meis Adası önünde anlamlı Zafer Bayramı ...
'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi telefonla çekme yarışına girdiler 
YEREL HABERLER 'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi telefonla çekme ...
Çöl sıcağında, Konyaaltı Sahili doldu
YEREL HABERLER Çöl sıcağında, Konyaaltı Sahili doldu
Türk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor 
YEREL HABERLER Türk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor 
Alanyaspor, Ahmet Gülay'ı açıkladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Ahmet Gülay'ı açıkladı
Emekli gazi polis memuruna son görev Gazi polis memurunun eşi Hadiye Karakaya: "Dön gel yiğidim, sen bizi koydun gidiyor musun? Sen vuruldun da çıktın yoğun bakımdan"
YEREL HABERLER Emekli gazi polis memuruna son görev Gazi polis ...
Akdeniz Üniversitesini kazandığını sevinç çığlıklarıyla kutlayan öğrenci o anları anlattı Mutluluktan adeta havaya uçtukları video hakkında konuşan Berna Toska: “Kendimizi o kadar kaptırmışız ki o ana dair hiçbir şey hatırlamıyoruz yani o video olmasa” “Videoyu her izlediğimizde gülüyor ve verdiğimiz tepkilere şaşırıyoruz” Baba Adem Toska: “Kızımın sevincini paylaşabilmek için eve geldim” Anne Fatma Toska: “Çok duygulandım, videoyu izlerken ağladım
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesini kazandığını sevinç ...
Kaplumbağalar yangında telef oldu, yavru köpekler kurtarıldı Sıcak ve dumana aldırmayan gençler, yavru köpekleri kurtarmak için yanan bölgeye girdi Alevler seralara ulaşmadan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kaplumbağalar yangında telef oldu, yavru köpekler ...
Zehir tacirlerinin bin 200 kilometrelik akıl almaz planı Antalya'da son buldu Otomobilin stepnesine yerleştirilen 2 kilo 290 gram ağırlığındaki uyuşturucu madde polis tarafından bulundu
YEREL HABERLER Zehir tacirlerinin bin 200 kilometrelik akıl almaz ...
Antalya'da, seralara yakın otluk alanda yangın (2)
YEREL HABERLER Antalya'da, seralara yakın otluk alanda yangın (2)
Antalya'da 30 Ağustos coşkusu Düden Şelalesi’ne taşındı
YEREL HABERLER Antalya'da 30 Ağustos coşkusu Düden Şelalesi’ne ...
Vali Yazıcı, Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti
Meis Adası karşısında, teknelerle 30 Ağustos kutlaması
YEREL HABERLER Meis Adası karşısında, teknelerle 30 Ağustos ...
Kepez’in ‘getir sat’ ve ‘indirimli alışveriş çarşıları’ açıldı
YEREL HABERLER Kepez’in ‘getir sat’ ve ‘indirimli alışveriş ...
Denizde bayrak açıp, 30 Ağustos'u kutladılar
YEREL HABERLER Denizde bayrak açıp, 30 Ağustos'u kutladılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X