4 metrekarelik, tek koltuklu berber dükkanına bir ömür sığdırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 metrekarelik, tek koltuklu berber dükkanına bir ömür sığdırdı

DHA

4 metrekarelik, tek koltuklu berber dükkanına bir ömür sığdırdı


Tolga YILDIRIMSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, tarihi Zincirli Han'da 4 metrekarelik ahşap kulübedeki tek koltukta 45 yıldır berberlik yapan evli ve 2 çocuk babası Vedat Çakıl (70), penceresinde sadece 'berber' yazılı küçük dükkanına bir ömür sığdırdı.
Antalya'da 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde, Saat Kulesi yakınında 200 yıllık tarihe sahip Zincirli Han'da 4 metrekarelik ahşap kulübedeki 'berber', küçüklüğüyle, duvarına asılı aynası ve koltuğuyla dikkati çekiyor. İki tarafı han duvarından oluşan etrafı tahta pencerelerle çevrili begonvil çiçekleri arasındaki ahşap kulübe, 45 yıldır berber Vedat Çakıl'ın ekmek teknesi oldu. Antalya'nın en yaşlı berberleri arasında yer alan 70 yaşındaki Çakıl, kulübesindeki tek koltukta müşterilerini yıllardır tıraş ederek hem zanaatını yapıyor hem de geçimini sağlıyor.
ESKİMEYEN AYNA KARŞISINDA SİNEK KAYDI TIRAŞ 
Ahilik kültürünün egemen olduğu Zincirli Han'da bir restoranın yanında yer alan dükkanına her sabah erken saatte gelerek, berberin içerisini temizleyen Çakıl, duvarda asılı takvimden geçen günün yaprağını koparıp çekmecesine koyduktan sonra mesaisine başlıyor. Tarihi handaki 'berber'de 45 yıl önce açıldığı gün kullanımına başlanan koltuğa oturup, eskimeyen aynanın karşısında geçmişteki dostlukların yeniden hatırlandığı sohbetle geçen tıraşların ardından Çakıl, gün sonunda evine huzurla gitmenin gururunu yaşıyor.
'GENÇLER SAÇ TASARIMCISI, BEN BERBER KALDIM'
Geçmişte tarihi hana konaklama ya da alışveriş için gelenlerin uğrak yeri olan berber dükkanı, zamanında tüccarından, amelesine, Yeşilçam'ın sinema yıldızlarından, kentin önemli iş insanlarına her yaştan kesimin uğrak yeri olma özelliğini günümüzde de nostaljik görünümüyle sürdürüyor. Genellikle uzun yıllardır müşterisi olan kişilerin saç ve sakal kesimini yapan Çakıl'a hanı ziyarete gelen turistler de ilgi gösteriyor. Çocukluğunda ustasından öğrendiği zanaatıyla 4 metrekarelik kulübesindeki tek koltuklu berberde geçimini sağlayıp, evlenen, iki çocuğunu üniversitede okutan, emekli olduktan sonra da mesleğine devam eden Çakıl, "Ben klasik tıraş yapıyorum. Klasik tıraşa önem verenler geliyor. Gençlerin yeni modasına ben ayak uyduramadım. Berber olarak kaldım. Gençler artık kuaförlüğü de aşıp, saç tasarımcısı olarak adlandırılıyor. Biz de artık gençlere bıraktık. Genellikle yaşıtlarımı tıraş ediyorum" sözleriyle geçen onca yılını özetledi.
'ELİM, AYAĞIM TUTTUKÇA DEVAM EDECEĞİM'
Penceresinde küçük 'berber' yazısı bulunan kulübesine zanaatına adadığı yaşamını anlatan Çakıl, şunları söyledi:
"1975'te 4 metrekarelik berber haneyi açtım. O zaman işlerim çok iyiydi, müşteri kuyruk oluşturur sırada beklerdi. Kazandıklarımla çocuklarımı okutup evlendirdim, şu anda torunlarımı seviyorum. Eskiden her kesimden müşterilerim vardı. Herkes birbirini tanırdı. Şimdi şehir büyüdü, eskisi gibi olmasa da müşterilerim var. Antalya'ya gelince ziyaretime gelen eski müşterilerim de oluyor. Berber haneyi bırakamıyorum. Uzun yıllardır müşterilerim var. Şimdi emekliyim ama boş duramıyorum. Elim, ayağım tuttukça zanaatıma devam edeceğim. Evde boş oturamam. Pandemi sürecinde berber kapalı olduğu 3 ay evde sıkıntıdan patladım. Burası hem meşguliyet hem ticaret hem ziyaret gibi. İşimizi az da olsa yapıyoruz."
UNUTULAN GELENEK, HEDİYELİK KESİM 
Geçmişte 'hediyelik' olarak adlandırılan çocukların ilk saçı, sünnet saçı, asker ve damat tıraşı ile hacı kesimlerinin yapıldığını anlatan Çakıl, berberlerdeki bu geleneğin zamanla unutulup, mazide kaldığını dile getirdi. Hediyelik olarak adlandırılan tıraşlarda, iki kişilik ücret ödendiğini ve tıraş yaptıranların gömlek gibi bazı hediyeler verdiklerini aktaran Çakıl, bu gelenekten günümüzde zaman zaman damat tıraşında hatırlandığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMSemih ERSÖZLER
2020-08-31 09:44:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bahçesindeki 3 uçakla havalimanını andıran lise, helikopter için gün sayıyor
YEREL HABERLER Bahçesindeki 3 uçakla havalimanını andıran lise, ...
Vitamin deposu Frenk yemişi
YEREL HABERLER Vitamin deposu Frenk yemişi
Antalya'da karada, denizde ve havada 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Antalya'da karada, denizde ve havada 30 Ağustos Zafer ...
Dünyaca ünlü sahilde su perdesine zafer coşkusu yansıtıldı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde su perdesine zafer coşkusu ...
Antalya'da 30 Ağustos zafer yürüyüşü
YEREL HABERLER Antalya'da 30 Ağustos zafer yürüyüşü
Antalya´da konvoylu, konserli 30 Ağustos coşkusu
YEREL HABERLER Antalya´da konvoylu, konserli 30 Ağustos coşkusu
Otomobile sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Otomobile sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Antalyalı dalgıçlar su altında dev bayrak açtı
YEREL HABERLER Antalyalı dalgıçlar su altında dev bayrak açtı
Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji Yüzlerce motosiklet ve klasik otomobil, 30 Ağustos Zafer Bayramı için kortej düzenledi
YEREL HABERLER Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji Yüzlerce ...
Meis Adası önünde anlamlı Zafer Bayramı kutlaması Onlarca tekne daire çizip, siren çalarak kutlama yaptı
YEREL HABERLER Meis Adası önünde anlamlı Zafer Bayramı ...
'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi telefonla çekme yarışına girdiler 
YEREL HABERLER 'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi telefonla çekme ...
Çöl sıcağında, Konyaaltı Sahili doldu
YEREL HABERLER Çöl sıcağında, Konyaaltı Sahili doldu
Türk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor 
YEREL HABERLER Türk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor 
Alanyaspor, Ahmet Gülay'ı açıkladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Ahmet Gülay'ı açıkladı
Emekli gazi polis memuruna son görev Gazi polis memurunun eşi Hadiye Karakaya: "Dön gel yiğidim, sen bizi koydun gidiyor musun? Sen vuruldun da çıktın yoğun bakımdan"
YEREL HABERLER Emekli gazi polis memuruna son görev Gazi polis ...
Akdeniz Üniversitesini kazandığını sevinç çığlıklarıyla kutlayan öğrenci o anları anlattı Mutluluktan adeta havaya uçtukları video hakkında konuşan Berna Toska: “Kendimizi o kadar kaptırmışız ki o ana dair hiçbir şey hatırlamıyoruz yani o video olmasa” “Videoyu her izlediğimizde gülüyor ve verdiğimiz tepkilere şaşırıyoruz” Baba Adem Toska: “Kızımın sevincini paylaşabilmek için eve geldim” Anne Fatma Toska: “Çok duygulandım, videoyu izlerken ağladım
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesini kazandığını sevinç ...
Kaplumbağalar yangında telef oldu, yavru köpekler kurtarıldı Sıcak ve dumana aldırmayan gençler, yavru köpekleri kurtarmak için yanan bölgeye girdi Alevler seralara ulaşmadan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kaplumbağalar yangında telef oldu, yavru köpekler ...
Zehir tacirlerinin bin 200 kilometrelik akıl almaz planı Antalya'da son buldu Otomobilin stepnesine yerleştirilen 2 kilo 290 gram ağırlığındaki uyuşturucu madde polis tarafından bulundu
YEREL HABERLER Zehir tacirlerinin bin 200 kilometrelik akıl almaz ...
Antalya'da, seralara yakın otluk alanda yangın (2)
YEREL HABERLER Antalya'da, seralara yakın otluk alanda yangın (2)
Antalya'da 30 Ağustos coşkusu Düden Şelalesi’ne taşındı
YEREL HABERLER Antalya'da 30 Ağustos coşkusu Düden Şelalesi’ne ...
Vali Yazıcı, Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti
Meis Adası karşısında, teknelerle 30 Ağustos kutlaması
YEREL HABERLER Meis Adası karşısında, teknelerle 30 Ağustos ...
Kepez’in ‘getir sat’ ve ‘indirimli alışveriş çarşıları’ açıldı
YEREL HABERLER Kepez’in ‘getir sat’ ve ‘indirimli alışveriş ...
Denizde bayrak açıp, 30 Ağustos'u kutladılar
YEREL HABERLER Denizde bayrak açıp, 30 Ağustos'u kutladılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X