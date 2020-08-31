1 milyon liralık 'sanal bahis' operasyonu



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, kendilerini sözde 'yasal bahis danışmanı' gibi göstererek, yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yapan 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, mahkemece tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada oluşturulan sahte hesaplarla kendilerini sözde 'yasal bahis danışmanı' gibi gösterenlere yönelik çalışma başlattı. Sahte bahis kuponları ile yüksek kazanç vadedip, kazanılmış para ya da kupon görselleri paylaşarak, güven ortamı oluşturan; inanarak kendileriyle iletişime geçen ve bahis oynayan kişilere kuponlarının tuttuğunu, parayı teslim almak için vergi tutarının ödenmesini isteyip, dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik Antalya ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda; yaklaşık 1 milyon lira dolandırıcılık yaparak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şebekenin lideri M.Ü.'nün yanı sıra E.K., B.Ö., E.Ü., Z.K., D.B. ve Ü.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ankara'da yakalanan 2'si de Antalya'ya getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, ifadesinin ardından serbest kalırken, 5'i de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-08-31 11:01:59



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