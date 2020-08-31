Kepez’den eğitime salon desteği

Kepez Belediyesi ilçede iki okulun bahçesine, çocukların kültür, sanat ve spor etkinliklerini yapabileceği çok amaçlı salon inşa ediyor.

Kepez Belediyesi, geçtiğimiz yıl Emek Mahallesi’ndeki General Şadi Çetinkaya İlkokulu’nun bahçesine inşa ettiği çok amaçlı salonu, ilçedeki iki okula daha kazandırıyor. Antalya Valiliği ile imzalanan protokol kapsamında Perihan Esat Aral Ortaokulu ile Şelale Ortaokulu’nun bahçelerine çok amaçlı salon yapılacak. Kepez Belediyesi, öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerini yapabilecekleri salonların yapım ihalesini gerçekleştirdi. İhalenin yasal sürecinin tamamlanması ve yer tesliminin yapılmasından sonra yüklenici firma, salonların inşasına başlayacak. Sahnenin de olduğu eğitim salonları, betonarme mimarisinde inşa edilecek.

İki okula eğitim salonu

Perihan Esat Aral Ortaokulu’nun bahçesinde 150 metrekare alanda yapılacak olan salon aynı anda 80 öğrenciye hizmet verecek. Salonun yanına kantin binası da kazandırılacak. 120 metrekare alana inşa edilecek Varsak Şelale Ortaokulu’nun eğitim salonunun ise 75 öğrenci kapasitesi olacak.

“Eğitime yatırım vicdani bir sorumluluk”

Salonların, çocuklara ve Kepez eğitimine hayırlı olmasını dileyen Başkan Hakan Tütüncü, “Biz daha çok çocukların belediyesiyiz. Çocuklarımıza, gençlerimize yönelik yaptığımız yatırımlar bizi daha çok mutlu ediyor. Ülkemizin aydınlık yarınları olan gençlerimizi güçlü, donamlı bir şekilde yetiştirebilmek için azimle çalıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren okullarımızın eğitim ortamlarını iyileştirmek, eğitimde başarıyı artırmak ve çocukları daha kaliteli ortamları sunmak için gerekenleri yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Yasal sorumluluğumuz olmasa da eğitime yatırımı vicdanı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla maddi ve manevi ilçedeki tüm eğitim kurumlarımızın yanında olduk. 4 okulumuzun bahçesinde çadır tarzı spor salonu inşa ettik. 31 okulumuz da bilişim sınıfı kurduk” dedi.

Tütüncü, salonların kısa sürede inşa edileceğini belirterek, çocuklara yönelik yeni yatırımlara ve sosyal projelere devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.