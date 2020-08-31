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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü bulundu

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalında 5 yaşındaki Suriyeli çocuğun cansız bedeni bulundu.

5 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde sulama kanalında 5 yaşındaki Suriyeli çocuğun cansız bedeni bulundu.
Olay, dün Serik ilçesi Karıncalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da oturan Şerif El Hemed’i bir gün önce serada çalışmak için ailesiyle birlikte Serik’e geldi. Babası çalışırken oyun oynayan Şerif El Hemed’in 5 yaşındaki oğlu Mohamet El Hemed gözlerden kayboldu. Çevre güzergahta arama yapan aile, küçük çocuğu evin yakınında bulunan sulama kanalında hareketsiz bir şekilde buldu. Aile tarafından kendi imkanlarıyla hastaneye götürülen Mohamet’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Mohamet El Hemed’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otopsinin ardından baba ve yakınları tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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