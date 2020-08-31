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Manavgat’ta kapalı kanalizasyon bacaları yenileniyor

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Dolbazlar Mahallesi'nde kapalı olan 186 adet kanalizasyon baca kapağını yol ile eşit mesafeye getiriyor.

Manavgat’ta kapalı kanalizasyon bacaları yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Dolbazlar Mahallesi’nde kapalı olan 186 adet kanalizasyon baca kapağını yol ile eşit mesafeye getiriyor.
ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında yapılan sıcak asfalt ile kapatılmış olan kapakları dedektör yardımı ile bularak tamirat ve yenileme işlemine başladı. Dolbazlar Mahalle Muhtarı Özkan Özden’in başvurusu üzerine ekipler mahalle içerisinde kapalı olan kanalizasyon kapaklarını yol üstüne çıkarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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