Manavgat’ta kapalı kanalizasyon bacaları yenileniyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Dolbazlar Mahallesi’nde kapalı olan 186 adet kanalizasyon baca kapağını yol ile eşit mesafeye getiriyor.

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında yapılan sıcak asfalt ile kapatılmış olan kapakları dedektör yardımı ile bularak tamirat ve yenileme işlemine başladı. Dolbazlar Mahalle Muhtarı Özkan Özden’in başvurusu üzerine ekipler mahalle içerisinde kapalı olan kanalizasyon kapaklarını yol üstüne çıkarıyor.

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