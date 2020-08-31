Minibüsün altında sürüklenen 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ticari minibüsün altında kalarak sürüklenen 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Çolaklı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ahmet Rıza Şiriner’in kullandığı 07 MEP 10 plakalı ticari minibüs, Atatürk Caddesi'nden Antalya Caddesi'ne çıkan B.K’nın (14) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kavşakta meydana gelen kazada, ticari aracın altında kalarak sürüklenen motosikletin sürücüsü B.K. ağır yaralandı. B.K., 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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