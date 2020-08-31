'Parola vatan' diyerek dolandırmak istediler



Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kendilerini 'binbaşı' ve 'yüzbaşı' diye tanıtan telefon dolandırıcıları, radyo istasyonu sahibi gazeteci Sedat Manav'ı, 'vatan' poralasıyla dolandırmaya çalıştı. Polis tarafından yalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Manavgat'ta 2 radyo istasyonu sahibi olan gazeteci Sedat Manav'ın iş yerini telefonla arayan şüpheliler, kendilerini binbaşı ve yüzbaşı olarak tanıtıp, adının bir altın hırsızlığına karıştığını, savcılığın kararıyla evde arama yapacaklarını, evde silah ve ziynet eşyası varsa kendilerine bildirmesi gerektiğini söyledi. Telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Manav da şüphelilere adının 'Mehmet Atmaca', yaşının 65 olduğunu söyleyerek, evde bir miktar para ve yaklaşık 1 kilogram altın olduğunu anlattı. Başka bir telefondan polisi arayan Manav, şüphelilere ev adresi olarak iş yerinin karşısındaki binanın adresini verdi.

'BENİ HİPNOZ ETTİLER'

Beyaz bir minibüsle verilen adrese gelen şüphelilerden biri, polis tarafından yakalandı. Sinan K. olduğu belirlenen şüpheli, polise, telefonda hipnoz edildiğini ve hipnozun etkisi ile ne yaptığını bilmediğini, şokta olduğunu söyledi.

İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Bu arada, Sedat Manav ile telefon görüşmesi yapıldığı belirlenen beyaz minibüs, Sinan K.'nin yakalanması üzerine ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Kamera görüntülerinden tespit edilen minibüsün plakasının sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınarak Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sinan K., Elmalı Cezaevi'nde tanıştığı 2 kişinin, kendisini oyuna getirmesi sonucu böyle bir olaya karıştığını öne sürdü. Suç ortaklarının isimleri ile adreslerini verdi. Polis Ufuk K. adlı ikinci şüpheliyi de Antalya'daki evinde yakalanarak gözaltına aldı. Diğer şüpehlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TUTUKLANDILAR

Sinan K. ve Ufuk K.'nin daha önce Manavgat'ta 2 dolandırıcılık olayına daha karıştıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Sinan K. ve Ufuk K., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

'POLİSE YAKALATMAK İSTEDİM'

Olayla ilgili açıklama yapan gazeteci Sedat Manav, dolandırıcıların kendisine birçok soru sorduğunu söyleyerek, ''Bana evimde savcılık kararıyla arama yapılacağını, evimde silah, ziynet eşyası ve para olup olmadığını sordular. Ben de dolandırıcı olduğunu anladım ve 42 adet 3'lü burma bilezik, 165 adet yarım, 40 adet tam olmak üzere yaklaşık 1 kilo altın ile 80 bin dolar olduğunu söyledim" dedi.

'PAROLA VATAN' DEDİLER

Bu sırada hem gazetecileri hem de polisi aradığını anlatan Sedat Manav, dolandırıcıların adres güncelleme bahanesiyle kendisinden adres istediklerini söyledi. Bulunduğu yerden görülebilecek şekilde bir adres verdiğini kaydeden Manav, "Şahıslara evimin adresi olarak karşı binayı verdim. Bu sırada dolandırıcılar bana altınlara el konulduğunda mahkemeye çağrılacağımı, mahkemede parola sorulacağını ve parolanın 'Vatan' olduğunu söylediler. Benimle dalga geçer gibi birkaç defa parolayı bana tekrar ettirdiler. Bu sırada bir taraftan irtibata geçtiğimiz polis ekipleri verilen adres etrafında önlem aldı. Şüpheli ve maskeli bir kişi verdiğim binaya girince polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-08-31 16:49:09



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