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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da Ağustos ayında 402 kilogram deniz çöpü toplandı

İHA

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yaz sezonunda denizlerin temizliği için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesinde oluşturulan deniz temizleme ekibi, Mayıs ayında 79 kilogram, Haziran ayında 186 kilogram, Temmuz ayında 284 kilogram, Ağustos ayında ise 402 kilogram deniz çöpü topladı.

Alanya’da Ağustos ayında 402 kilogram deniz çöpü toplandı

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yaz sezonunda denizlerin temizliği için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesinde oluşturulan deniz temizleme ekibi, Mayıs ayında 79 kilogram, Haziran ayında 186 kilogram, Temmuz ayında 284 kilogram, Ağustos ayında ise 402 kilogram deniz çöpü topladı.
Alanya Belediyesi’nin teknik personeli tarafından atık malzemelerden imal edilen “Wasteddin” isimli deniz yüzeyi teknesi, her gün balıkçı barınağından başlayarak sahil şeridi boyunca deniz çöplerinin bertarafı için çalışmaya devam ediyor. Pandemi döneminde de çalışmalara devam eden Alanya Belediyesi Çevre Koruma deniz ekibi, gerek Wasteddin aracı, gerekse sürat motoru ile sürekli denizde seyir halinde bulunuyor. 2020 yılı yaz sezonunda Haziran ayından bu yana 166 adet Çözüm Masası şikayetini değerlendiren Wasteddin, aynı zamanda gün boyu doğudanbatıya temizleme işlemine devam ediyor. Deniz temizleme ekibi Mayıs ayında 79 kilogram, Haziran ayında 186 kilogram, Temmuz ayında ise 284 kilogram Ağustos ayında 402 kilogram deniz çöpü topladı.
“Çözüm temizlemek değil kirletmemek”
Alanya Belediyesi bünyesinde “Yeşil kent, mavi deniz” olgusu ile yeni proje ve çalışmalar yapılacağını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, deniz çöplerinin deniz çevresini, kıyıları, ekonomiyi ve insanları olumsuz etkilediğini belirterek deniz çöplerinin toplanmasının çok önemli olduğunu belirtti. Çapa, “Çöpler, denizler ve suyolları için en büyük tehdit. Yapılan çalışmalarda bu çöplerin deniz canlıları ve ekosistemi tehdit ettiği, turizm ve ekonomik faaliyetleri kısıtladığı belirlenmiştir. Deniz çöpleri uzun yıllar bozulmadan doğada varlığını sürdürmekteler. Örneğin, cam şişe 1 milyon yıl, misina 600 yıl, plastik şişe 450 yıl, alüminyum 200 yıl, plastik torba 20 yıl, sigara izmariti 5 yıl. Bu atıklar deniz yaşamı için görüntü kirliliği oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda denizdeki canlı yaşamını tehlikeye sokar. 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini dikkate alıp bu hassasiyetle denizlerimizin temiz tutulması için özen göstermemiz gerekmektedir” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Mayıs 2020 tarihi itibari ile alınan karar ile fiziki mavi kart kullanımının sona erdiğini, teknelerin atık boşaltma işlemlerini 08.0012.30 ile 13.3018.00 saatleri arasında yapması gerektiğini ve teknelerin seyire çıkmadan atıklarını verebileceğini söyleyen Sevda Çapa, yeni kayıt işlemleri içinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi halinde gerekli yardımı alabileceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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