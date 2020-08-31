Zemin katta çıkan yangın tüm binayı sardı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında alevler tüm binayı sardı. Apartmanda oturanlar kısa sürede tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi 2967 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Zemin katta bulunan daireden duman ve alev yükseldiğini görenlerin ihbarı üerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın zemin katının oturma odasında çıkan yangında alevler ve duman tüm binayı sardı. Bina sakinleri korkuyla kendilerini dışarıya attı. İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederken, bitişikte oturan evlerdeki vatandaşlar da hortumlarla alevlere su sıktı. Kısa sürede söndürülen yangında hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Alevlerden dolayı, üst katın balkon kısmında yer alan çamaşırlar kullanılamaz hale gelirken, aynı dairenin pencere camları da kırıldı.

Binadan çok büyük duman çıktığını ifade eden Yusuf Yıldıran, "Dumandan mahalle etkilendi, baya bir duman vardı. Alevler çok yüksekti. Herkes panik oldu. Yangını söndürmeye çalışıyorlardı ancak başarılı olamadılar. İtfaiye ekipleri gelince yangın söndürüldü" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-08-31 21:11:40



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