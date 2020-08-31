Antalya’da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yönelik tedbir kararı

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı.

Antalya Valiliği tarafından alınan kararla yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, çelenk koyma, barış zinciri adı altında el ele, yan yana veya ip, kurdele, pankart gibi bir materyal etrafında veya çevresinde toplanmak suretiyle oluşturulabilecek tüm eylem ve etkinlikler bugünden geçerli olmak üzere 7 gün süreyle yasaklandı. Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, düzenlenmek istenen basın açıklamalarının ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirildi.

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