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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı Muratpaşa Hareketi Kaleiçi’nde

İHA

Muratpaşa Belediyesi'nin başlattığı Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi gönüllüleriyle bir araya geldi.

Sağlıklı Muratpaşa Hareketi Kaleiçi’nde

Muratpaşa Belediyesi’nin başlattığı Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi gönüllüleriyle bir araya geldi.
Toplum sağlığı sorunu haline gelen tansiyon, şeker, kanser, obezite gibi hastalıklarla mücadele ederken covid19 döneminde doğru beslenme ve sporla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini amaçlayan projenin gönüllü buluşmasına kadınlar ilgi gösterdi.
Kılınçarslan Mahalle Muhtarlığında, sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleşen buluşmada, Muratpaşa Belediyesi diyetisyenleri, doğru beslenmenin ne demek olduğunu, hangi yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini anlattı. Diyetisyenlerin bilgilendirmesinin ardından spor eğitmenleri de, pilates bantlarıyla yapılacak temel egzersizleri gösterdi. Programın sonunda egzersizlere evlerinde de devam etmeleri için pilates bantları gönüllülere hediye edildi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin her yıl milyonlarca ölüme neden olan ama pek çoğu önlenebilir olan hastalıklara karşı toplumsal bilinci arttırmak, Muratpaşa sakinlerini doğru beslenme ve spor yapmaya teşvik etmek amacı taşıyan geniş kapsamlı bir çalışma olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak ilçe sakinlerinin her yanlış lokmasından, spor yapmadan geçirdikleri her günden sorumlu olduklarını dile getiren Başkan Uysal, bu proje kapsamında diyetisyenlerin mahallelerde doğru ve sağlıklı beslenmeyi anlatırken spor eğitmenlerinin de kitlesel spor aktiviteleri yaptıracağını söyledi.
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin lokomotifinin kadınlar ve muhtarlar olacağını belirten Başkan Uysal, “Muhtarlarımız, toplantıların organize edilmesi ve bu hareketin yayılmasını sağlayacak gönüllüler bulunması gibi konularla projenin parçası olacaklar. Kadınlar ise hem proje gönüllüsü olarak hem de bir anne olarak çocuklarını spora ve doğru beslenmeye teşvik ederek gelecek kuşakları etkileyecek bu projede yer alacaklar” diye konuştu.

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