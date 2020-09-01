Otomobilin stepnesine 2 kilo 290 gram uyuşturucu yerleştiren 2 şüpheli tutuklandı

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Erzurum’dan kara yoluyla Antalya’ya gelen bir otomobilin stepnesinde 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzurum’dan kara yoluyla Antalya’ya bir araçla uyuşturucu madde getirildiği yönünde ihbar alan Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik polisleri, H.K (29) ve M.K (31) isimli şahısların kaldıkları eve operasyon düzenledi. Şahıslara ait araçta narkotik madde arama köpeği Yaman’ın da katkısıyla yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bulunan yedek lastiğin içerisinde zulalanmış vaziyette 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gram (4 bin 500 doz) metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yapılan incelemede çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen H.K. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. 2 şüpheli, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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