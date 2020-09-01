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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirin ‘Gençlik Atölyeleri’ sürüyor

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, gençlerin hayatın her alanında aktif olarak yer alabilmesi, kendi projelerini gerçekleştirebilmeleri ve kişisel gelişimlerine destek olabilmek amacıyla başlattığı online Gençlik Atölyeleri devam ediyor.

Büyükşehirin ‘Gençlik Atölyeleri’ sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin hayatın her alanında aktif olarak yer alabilmesi, kendi projelerini gerçekleştirebilmeleri ve kişisel gelişimlerine destek olabilmek amacıyla başlattığı online Gençlik Atölyeleri devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından korona virüs önlemleri kapsamında online olarak ‘zoom’ programı üzerinden gerçekleştirilen atölyede, oyunun yaşamdaki ve eğitimdeki yerine değiniliyor. Gençler tarafından ilgi gören atölyelerden üçüncüsü olan 'Oyun ve Sektörler Atölyesi', Öğrenme Tasarımları Kurucusu Tuğba Çanşalı tarafından gerçekleştirildi.
Gençlik Atölyeleri kapsamında; gençlerin kendi projelerini hayata geçirebilmeleri, Antalya ve pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili proje üretebilmeleri adına planlanan “Proje Fikir Atölyesi” de 26 Ağustos ve 29 Ağustos tarihlerinde gençlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Atölyede; ‘Fikir ve proje nedir? Projeler nasıl hayata geçirilir ve bu süreçte hangi konulara dikkat edilmeli?’ gibi konular katılımcılarla paylaşıldı. Atölyelerde ayrıca Antalya’da karşılaşılan sorunlar üzerinden bu sorunların çözümü için nasıl projeler yapılabileceği de konuşuldu ve katılımcı gençler hayata geçirilebilecek projeler konusunda fikirlerini belirtti. Bu fikirler üzerinden belirlenen projeler için hibe programlarına başvurulması amacıyla daha sonra gençlere destek de verilecek.

Sıradaki atölye: ‘Espor deneyimleri’
Gençlik Atölyelerinin dördüncüsü olan ESpor Deneyimleri Atölyesi, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Atölyede, Espor oyuncusu olan Lise Öğrencisi Azra Döngel ve Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer tarafından Azra’nın Espor oyuncusu olma süreciyle ilgili deneyimleri paylaşılacak. Espor nedir, dijital oyunlara ailelerin bakışı, Espor bir kariyer alanı mıdır? gibi konuların ele alınacağı atölye online olarak zoom programı üzerinden gerçekleşecek. Programa abbsporhizmetleri.com internet adresinden online olarak başvurmak mümkün.
Başkan Muhittin Böcek’in “Esporda Gelecek Var” diyerek seçim vaatleri arasında da yer alan Espor projeleri için bir başlangıç olan bu atölyede, özellikle ailelerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Esporla ilgili yakın zamanda turnuvalar düzenlenmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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