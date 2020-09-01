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AÜ, tercihlerdeki önceliğiyle kontenjanını doldurdu AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: “ Üniversitemiz ön lisansta yüzde 99.07, lisans eğitiminde ise yüzde 99.37 dolululuk oranlarına ulaştı”

İHA

Akdeniz Üniversitesi, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde yüze yakın kontenjan doluluğuna ulaştı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Üniversitemiz ön lisansta yüzde 99.07, lisans eğitiminde ise yüzde 99.37 dolululuk oranlarına ulaştı" dedi.

AÜ, tercihlerdeki önceliğiyle kontenjanını doldurdu AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: “ Üniversitemiz ön lisansta yüzde 99.07, lisans eğitiminde ise yüzde 99.37 dolululuk oranlarına ulaştı”

Akdeniz Üniversitesi, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde yüze yakın kontenjan doluluğuna ulaştı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Üniversitemiz ön lisansta yüzde 99.07, lisans eğitiminde ise yüzde 99.37 dolululuk oranlarına ulaştı” dedi.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YKS'nin tercih sonuçları raporuna göre Akdeniz Üniversitesi ön lisans eğitiminde 7 bin 824 kontenjanından 7 bin 751’i dolarken lisans eğitiminde 6 bin 689 kontenjanından 6 bin 647’isine öğrenci yerleştirilmesiyle kontenjanlarının tamamına yakını doldu. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Ziraat, Turizm Fakültesi gibi temel alanlarda yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştıklarını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Üniversitemiz ön lisansta yüzde 99.07, lisans eğitiminde ise yüzde 99.37 dolululuk oranlarına ulaştı. Böyle yüksek bir doluluk oranına ulaşmak üniversitemiz adına memnuniyet verici. Sağlık, fen ve sosyal başta olmak üzere her alanda verdiğimiz kaliteli eğitim, öğrencilerimize sunduğumuz sosyal olanakların yanısıra öğrenci dostu bir şehirde olmamızın da etkisiyle üniversitemiz öğrenciler için her zaman tercihlerin başında yer alıyor” dedi.
“Öğrencilerimizin içi rahat olsun”
Akdeniz Üniversitesini kazanan öğrencileri tebrik eden Özlenen Özkan, “Hepimizin bildiği gibi zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ancak üniversitemize yeni katılan ve diğer öğrencilerimizin içi rahat olsun. Onların sağlığını tehdit etmeyecek şekilde en iyi eğitim modeli için planlamalar yapıyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerini verimli ve sağlıklı bir şekilde almaları için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesini kazanan öğrencilerin kayıtlarını 6 Eylül 2020 tarihine kadar edevlet üzerinden yapabileceğini, edevlet üzerinden gerçekleştiremeyenlerin ise yine bu tarihe kadar yüz yüze yapabileceğini belirterek, kayıt ile ilgili bilgilere http://oidb.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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