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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez Sağlık Merkezi, 8 ayda 29 bin kişiye hizmet verdi

İHA

Kepez Belediyesi'nin 2017 yılından bu yana hizmet veren ve geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'nca Tıp Merkezi statüsüne alınan Belediye Sağlık Merkezi, 8 ayda 29 bin 197 kişiye sağlık hizmeti vererek, 66 bin 542 işlem gerçekleştirdi.

Kepez Sağlık Merkezi, 8 ayda 29 bin kişiye hizmet verdi

Kepez Belediyesi’nin 2017 yılından bu yana hizmet veren ve geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’nca Tıp Merkezi statüsüne alınan Belediye Sağlık Merkezi, 8 ayda 29 bin 197 kişiye sağlık hizmeti vererek, 66 bin 542 işlem gerçekleştirdi.
Belediye Tıp Merkezi, Ocak ayından itibaren 29 bin 197 kişiyi sağlık hizmeti sundu. Diyetisyen, psikolog, göz, ağız ve diş sağlığı, kadın doğum, çocuk hastalıkları, genel cerrahi ve fizik tedavi polikliniklerinin yer aldığı merkezde, laboratuar, pansuman, ambulans ve eczane hizmeti de veriliyor.
Kepez Belediyesi sağlık hizmetini, ‘Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti’ ile engelli, yaşlı, yatağa bağımlı yaşayan vatandaşlara da ulaştırıyor. Evde Doktor Muayene hizmeti ile yılın ilk 8 ayında 3 bin 651 kişiye, 5 bin 150 hizmet veren Belediye Tıp Merkezi, her türlü sağlık hizmetini de ‘Sağlık Tırı’ ile Kepez’in 68 mahallesine taşıyor. Tıp Merkezi tarafından Ocak ayından itibaren ilçedeki okullarda bin 981 öğrenciye, mahallelerde bin 928 kişiye göz taraması, 422 kişiye HPV, 617 kişiye mamografi, 160 kişiye kolerektal, 373 kişiye de işitme taraması yapıldı. Belediye Tıp Merkezi’nin, evlenecek çiftlere talesemi testi hizmetinden de 8 ayda 3 bin 538 kişi yararlandı.

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