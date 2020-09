Yörük kızı Emine'ye, başkandan tablet ve kitap 

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, bahar döneminde yaylaya çıkan ailesine hayvan otlatırken, yardım eden ve hikayesini öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bilgisayar sözü verdiği Emine Betül Küçükakça'ya (12) Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, tablet ve kitap hediye etti.

Akseki'ye bağlı Bucakkışla Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır oturan ve hayvancılıkla uğraşan Cemal ve Döndü Küçükakça çifti, her bahar döneminde Çimi-Ahmetler Yaylası'na çıkıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle ailenin 3'ü okul çağındaki 4 çocuğu da yaylaya çıkarken, baba Cemal Küçükakça'nın hayvan otlatırken en büyük yardımcıları oldu. Ailenin ikinci çocuğu olan Emine Betül Küçükakça da her sabah babasıyla birlikte küçükbaşları otlatmaya götürüyor.

KİTABI ELİNDEN DÜŞMÜYOR

Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Emine Betül, koyun otlatırken kitabını ise elinden düşürmüyor. Bulduğu her fırsatta kitap okuyan Emine Betül, dün başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla ailesiyle birlikte Bucakkışla'daki evlerine geldi. Hikayesini öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bilgisayar sözü verdiği Emine Betül, bu haberi alınca çok mutlu olduğunu söyledi. Kendisine bilgisayar hediye edeceği sözünü veren Emine Erdoğan'a teşekkür eden Emine Betül, "Cumhurbaşkanı'mızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendi bana bilgisayar sözü verdi. Çok teşekkür ederim" dedi.

BAŞKANDAN ZİYARET

Emine Betül Küçükakça'yı bugün ziyaret eden Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, tablet, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemesi hediye etti. Başkan Özken, "Kızımız Emine'ye eğitiminde tam destek vereceğiz. Kendisine kitap, defter ayrıca tablet hediye ediyorum. Güle güle kullansın" dedi.

Başkan Özkan, tableti belediye olarak kendilerinin hediye ettiğini, Emine Erdoğan'ın ayrıca bilgisayar hediye edeceğini söyledi.

Emine Betül Küçükakça ise hediyelerden dolayı Başkan İbrahim Özkan'a teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2020-09-01



