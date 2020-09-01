Antalyaspor Bisiklet Takımı sporcusu, Bursa'da gümüş madalya kazandı

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Bursa Granfondo Uluslararası Bisiklet Yarışına katılan Antalyaspor Bisiklet Takımı’ndan Haşim Köksal, uzun parkur yarışında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Yarış, yerli ve yabancı olmak üzere, yaklaşık 2 bin amatör ve profesyonel bisiklet tutkununun katılımıyla geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirildi. Yarışa katılan Antalyaspor Bisiklet Takımı’ndan Haşim Köksal, uzun parkur yarışında ikinci olarak gümüş madalya kazanmayı başardı. Uzun bir aradan sonra yeniden başlayan yarışlarda başarı kazanmanın gururunu yaşayan Antalyaspor Bisiklet Takımı, 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan Fethiye Bisiklet Yarışı’na daha kalabalık bir kadro ile katılacak.

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