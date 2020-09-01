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İranlıları 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen emlakçı kayıplara karıştı Antalya'ya yerleşmek isteyen 20’ye yakın İranlı, cazip fiyata ev satın alma vaadinde bulunan İranlı bir kişi tarafından yaklaşık 20 milyon TL dolandırıldığını iddia etti

İHA

İranlıları 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen emlakçı kayıplara karıştı Antalya'ya yerleşmek isteyen 20’ye yakın İranlı, cazip fiyata ev satın alma vaadinde bulunan İranlı bir kişi tarafından yaklaşık 20 milyon TL dolandırıldığını iddia etti

Antalya’ya yerleşmek isteyen 20’ye yakın İran vatandaşı, cazip fiyata ev satın alma vaadinde bulunan İranlı bir kişi tarafından yaklaşık 20 milyon TL dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şüphelinin İran’da ‘Çiftlik Bank’ tarzında bir dolandırıcılık olayına karıştığı, ardından ülkeden kaçarak Türkiye’ye geldiği ve burada kendi ülkesinin vatandaşlarını dolandırdığı ileri sürüldü.
Geçtiğimiz dönemlerde ülke gündeminden düşmeyen, ‘Tosuncuk’ olayının bir benzeri İran’da yaşandı. İddialara göre, İran’da çok sayıda kişi dolandırdıktan sonra Antalya’ya gelen Mehran M. isimli bir şahıs, burada bir şirket kurdu ve İranlı vatandaşlara uygun fiyata daireler satma vaadinde bulunmaya başladı. 5 yıldızlı otellerde toplantılar yapan Mohammadi, İranlıları Antalya’ya davet etti, sunumlar gerçekleştirdi ve onlara başkası üzerine kayıtlı daireler sattı. İletişim kurduğu vatandaşlara güven ortamı oluşturan İranlı Mehran M., aynı zamanda yüksek kar ve faiz vaadiyle para toplamaya başladı. Topladığı paraları geri ödemeyen M., yaklaşık olarak 20 milyon TL’lik yaptığı vurgunun ardından kayıplara karıştı.

“Bir evi 3 kişiye satmış”
Olayın sonrasında İranlı 20 mağdur, dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurlardan İman Mazdak, 2 ev almak için 1 milyon TL para verdiğini ancak tapusunu alamadığını ileri sürdü. Mazdak, “Bizden ev için para aldı ancak tapuyu vermedi. Şikayetçi olduk. Benden toplam 2 ev için 1 milyon TL para verdik. Evi görmedik. Bir evi 3 kişiye satmış" dedi.
700 bin lira dolandırıldığını iddia eden mağdurlardan Mahdi Mazdek, “O bize sözleşmeyi gönderdi, tapuyu vereceğini söyledi ama vermedi" diye konuştu. Bir başka mağdur Farhat Hacıbabayi de şüpheliye faiz için yatırdığı 23 bin doları geri alamadığını belirterek, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

“Bu Antalya’da bilinen meblağ"
Mağdurların avukatı Dilek Çevikel, şüpheli Mehran M.’nin 2019 yılında Antalya’ya geldiğini ve mağdurlara cazip fiyatlardan ev satışı teklif ettiğini söyledi. Şu anda 20’ye yakın mağdurun 3 milyon dolar dolandırıldığını ifade eden Çevikel, “Hem farsça hem de Türkçe olmak üzere iki tane ayrı ayrı sözleşme imzalatmışlar. Kendileri bu bedelleri ödemişler ancak tapu devri hiçbir şekilde gerçekleşmemiş. Araya Covid19 girdiği gerekçesiyle bugün, yarın satışı yapılacak denilerek 12 Temmuz’a göre oyalanmış. En son o gün telefonda görüşülmüş, 15 Temmuz gecesi de bulunduğu ikametten ayrılmış. Şu anda kendisi kayıp. Şikayetçi olduk. Biz şikayeti yaptığımızda 23 kişi olduğumuzu sanıyorduk ama yaklaşık 20 kişinin daha kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 3 milyon dolarlık bir tutar dolandırılma olayı var. Bu Antalya’daki bilinen meblağ. Bu kişi daha önce Alanya’da da ikametgah etmiş. İran’da da illegal faaliyetler yürütme suçundan kendisinin 2019 yılında iadesi talep edilmiş ancak iade söz konusu olmamış" dedi.

“Çiftlik bank tarzında soruşturma geçirdiği iddia ediliyor”
Çevikel, şüphelinin reklam ve organizasyon şirketi üzerinden petrol, yatırım ve bitcoin işlemleri yaptığını belirterek, "Mağdurların hepsi aynı memleket vatandaşı. Hepsi İsfihanlı, şüpheli de İsfihanlı. İran’da çiftlik bank tarzında bir soruşturma geçirdiği iddia ediliyor. Buradaki arkadaşlar da bunu 5 gün sonra öğreniyorlar. İlk başta kimsenin haberi yoktu. Herkese farklı iş yaptığını söylemiş. Buradaki mağdurlar, o kişi 15 Temmuz gecesi kaçtığında haberi oluyor. Benim müvekkillerim arasında yatırım amaçlı dolandırıldığını söyleyenler. Diğer mağdurlar yatırım ve forex amaçlı dolandırıldıklarını söylüyorlar” ifadelerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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