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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazeteci Naci Uğural son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Antalya basın camiasının Duayenlerinden, Hürses Gazetesi'nin kurucusu gazeteci Naci Uğural dün hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Naci Uğural, düzenlenen cenaze töreninin ardından bugün toprağa verildi.

Gazeteci Naci Uğural son yolculuğuna uğurlandı

Antalya basın camiasının Duayenlerinden, Hürses Gazetesi’nin kurucusu gazeteci Naci Uğural dün hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Naci Uğural, düzenlenen cenaze töreninin ardından bugün toprağa verildi.
Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 84 yaşındaki Naci Uğural için Uncalı Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Naci Uğural’ın yakınları, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve Antalya basın camiasından isimler katıldı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan tören, kılınan cenaze namazının ardından sona erdi. Törenin ardından Uğural’ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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