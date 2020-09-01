'Büşra hemşireye hakaret etmedim' (2)

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Sosyal medyada Büşra hemşireyi 'tehdit' ettiği iddiasıyla Manavgat Adliyesi'nde cumhuriyet savcısına ifade veren Süleyman Kaan Altınok, ardından Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Sulh ceza hakimi tarafından da ifadesi alınan Altınok, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altınok hakkında yurt dışı yasağı da getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-09-01 19:52:48



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