Eski başpehlivanın katil zanlısı tutuklandı

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da eski başpehlivan Hakkı Aygün’ü (25) tabancayla vurarak öldürmekten gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen Hakkı Aygün (25), bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinde yere yığılan Aygün, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aygün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli U.C.F. (20) suç aletiyle birlikte polise giderek teslim oldu.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan U.C.F., öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlı, Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.