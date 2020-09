Plastik atıklarla orfoz figürü

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Akvaryum çalışanları, her hafta sonu Konyaaltı Sahili´nde topladıkları pet şişe atıklarıyla hazırladıkları orfoz figürünün içini dolduruyor. Konyaaltı Sahili´nde 3 haftada toplanan pet şişe atıkları, 5 metrelik orfoz figürünün 4'te 3'ünü doldurdu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Greenpeace Akdeniz gibi kuruluşların bilimsel araştırmalarına göre, dünyadaki denizler plastik atık tehdidi yaşıyor. Akdeniz'de yapılan çalışmalara göre, kirliliğin yüzde 95'inin kaynağını plastik atıklar oluşturuyor. Balıkların yüzde 44'ü, kırmızı karideslerin yüzde 18'i, midye dolmaların ise yüzde 91'inde mikroplastik bulgu ortaya çıkarken, çoğunun da tek kullanımlık plastiklerden kaynaklandığı belirlendi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili´ne 70 metre mesafede faaliyet gösteren Antalya Akvaryum, Akdeniz ve tüm denizlerdeki plastik kirliliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında paslanmaz çelikten 5 metre uzunluğunda, Akdeniz'e özgü orfoz iskeleti oluşturuldu. Orfoz figürünün içi ise yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmek amacıyla her hafta sonu akvaryum çalışanları tarafından Konyaaltı sahilinden toplanan pet şişelerle dolduruluyor.

PLASTİK ATIKLAR DÜNYAYI SARDI

Akdeniz ve Ege sahillerinde 400'ü aşkın mavi bayraklı plaj bulunduğunu belirten Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, "Bunlarla övünüyoruz. Deniz, kum, güneş için ülkemize gelen turistlerin de en çok etkilendiği konulardan biri denizlerimizin temizliği ve mavi bayraklarımız. Ancak dünya değişiyor, plastik atıklar bütün dünyayı sarmış durumda. Okyanusların en derin noktalarında dahi plastik atıklara rastlanmaya başlandı. Yapılan araştırmalarda mikro düzeydeki plastiklerin balıkların vücutlarında da görülmeye başlandığını hep duyuyoruz ve buna dikkat çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

HER HAFTA SAHİLDE PLASTİK ATIK TOPLUYORLAR

Denizlerin temiz kalması için plastiklerden arındırılması ve korunması gerektiğine işaret eden Arık, "O yüzden 5 metre büyüklüğünde, paslanmaz çelikten balık figürü hazırladık. Plastik atıklara dikkati çekmek için her hafta sonu Konyaaltı Sahili´nde ekibimizle birlikte plastik atık topluyoruz. Topladığımız atıkları geri dönüşüme gönderiyoruz. Pet şişe atıklarını ise balık figürümüzün içine doldurarak ne kadar çabuk dolabildiğini göstermek istiyoruz. Üç aylık sürede balık figürünün dörtte üçü dolmuş durumda" dedi.

BİNLERCE YIL DOĞADA KALIYORLAR

Plastik maddeler, binlerce yıl doğada yok olmadan kalabiliyor. Avrupa'da her yıl 150 bin ila 500 bin ton makroplastik ve 70 bin ila 130 bin ton mikroplastik denizlere akıyor. 150 milyon insanın yaşadığı Akdeniz Havzası, kişi başına 208 ila 760 kilo kentsel katı atık üretimiyle başı çeken bölgeler arasında. Her yıl Akdeniz'e gelen 200 milyondan fazla turist, yaz aylarında deniz kirliliğinde yüzde 40 artışa neden oluyor. Akdeniz'de asıl tehdit, miktarı rekor seviyelere ulaşan, daha küçük ve sinsi parçalar olan mikroplastikler. Gıda zincirinin bir parçası haline gelen bu parçacıklar, giderek daha fazla sayıda hayvan türünü ve insan sağlığını tehdit ediyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-09-02 08:23:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.