Yaralı yeşil deniz kaplumbağası, 3 saatte kurtarıldı



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Demre ilçesinde, denizde yaralı olduğu fark edilen yeşil deniz kaplumbağası, gönüllüler tarafından 3 saat süren çalışmayla kıyıya çıkarıldı. Bir süre kıyıda bekletilen kaplumbağa, Muğla'dan gelen ekibe teslim edilerek, tedavisi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü. Ağzına misina dolanan kaplumbağanın sağ ön ayağında kırık, sol ön ayağındaki kabuk ile vücut kabuğunda çatlak olduğu belirlendi.

Demre Çayağzı Limanı'nda yatta kaptan olarak çalışan Yusuf İbrikçi, dün denizde hareket etmekte zorlanan deniz kaplumbağası gördü. Durumu Demre Belediyesi'ne ve Demre sahillerinde caretta caretta kaplumbağalarını gözlemleyen 18 Mart Çanakkale Üniversitesi ve merkezi Antalya'da bulunan Likya Doğa Sporları Derneği gönüllülerine haber verdi. Yatçı Yusuf İbrikçi, doğa gönüllüsü Osman Keskin ve Likya Doğa Sporları Derneği yetkilisi Enes Karadaş denize girerek kaplumbağayı karaya çıkarmaya çalıştı. Bir ağa bağlanan yaralı kaplumbağa, kıyıya yaklaştırıldı ancak ağı yırtarak, tekrar su altına kaçtı. Bu kez, tekrar denize giren grup, kaplumbağayı yeniden ağlarla bağladı. 2 kişi kaplumbağaya destek vererek, küçük bir tekneyle 3 saat süren uğraş sonunda kıyıya getirdi. Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Muğla'daki DEKAMER'e de haber verildi. 3 gönüllü Muğla'dan gelecek ekibi beklemeye başladı. Bu arada yaralı kaplumbağa havlularla sarılarak, hayatta tutulmaya çalışıldı. DEKAMER'den gelen biyolog Ömer Dilbe başkanlığındaki 2 kişilik ekip, yaralı kaplumbağayı özel bir kaba alarak, tedavi için Muğla'daki DEKAMER'e götürdü.

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kaplumbağanın, Akdeniz'de yaşamını sürdüren yeşil deniz kaplumbağası olduğu tespit edildi. Ağzına misina dolanan, sağ ön ayağında kırık, sol ön ayağındaki kabuk ile vücut kabuğunda çatlak olduğu belirlendi. Yeşil deniz kaplumbağasının 65-70 yaşında, 85 santim boyunda ve 85-90 kilo ağırlığında olduğu tespit edildi.

'MİSİNAYA DOLANMIŞ, BESLENEMEDİĞİ İÇİN GÜÇSÜZ KALMIŞ'

Kaplumbağayı 3 saatlik uğraş sonucu karaya çıkaran ekipten Enes Karadaş, "Sabah sularında arkadaşlarımızın bize bilgi vermesiyle beraber sahile geldik. Deniz kaplumbağasının 2-3 gün önce ön ayaklarına misina dolanmış. Hayvan, ön ayaklarını kullanamaz hale gelmiş. Ağzında büyük ihtimalle misina var. Hayvan güçsüz kalmış. Beslenemediği için yüzme gücünü kaybetmiş. Hem bizim gönüllü ekibimiz hem de Demre'deki gönüllü arkadaşlarla kıyıya çıkardık. Şimdi en yakın hastaneye haber verdik. Gelip alacaklar" dedi.

DEKAMER'den gelen Ömer Dilbe de "DEKAMER olarak Demre'ye gelerek, bir deniz kaplumbağasını yaralı olarak gördük. Ön uzuvlarda maalesef doku kaybı var. Bu uzuv kaybı bir veteriner tarafından incelenecek. Ön incelemesi yapılacak, daha sonra tedavisine devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-09-02 10:29:18



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